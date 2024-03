Ataques incendiarios y violencia: el presidente del BKA ve crecer la amenaza del espectro de izquierda

La BKA no sólo ha visto una creciente amenaza por parte del centro izquierda desde el ataque incendiario al suministro de energía de Tesla. El presidente de la BKA, Munch, habla del empeoramiento y aumento de los delitos violentos. Alrededor del 56% de todos los ataques incendiarios por motivos políticos son llevados a cabo por grupos de extrema izquierda.

DrLa Oficina Federal de Policía Criminal (BKA) considera el presunto incendio provocado en el suministro de energía del fabricante de automóviles Tesla en Brandeburgo como una prueba de la creciente amenaza de los extremistas de izquierda. “La situación de amenaza, incluso desde el espectro de izquierda, está cambiando”, afirmó el domingo en ARD Holger Münch, presidente de la BKA. Hay un número cada vez mayor de delitos violentos, actos individuales de alto perfil y perpetradores que desaparecen. “Todo el asunto, en su totalidad, es una escalada de la amenaza del espectro izquierdista, hay que verlo de esa manera”.

Previamente, personas no identificadas prendieron fuego a un poste eléctrico de libre acceso en un campo al este de Brandeburgo, que forma parte del suministro eléctrico de la fábrica de automóviles de Tesla en Gruenheide. Por ello, la producción se detuvo durante varios días. El grupo de extrema izquierda Vulcan se declaró responsable del ataque. La Fiscalía Federal se hizo cargo del caso y encargó a la Oficina Federal de Investigaciones (BKA) la investigación preliminar de sospechas de, entre otras cosas, pertenencia a una organización terrorista y actos de sabotaje inconstitucionales.

Munch destacó que las investigaciones eran complejas. Los ataques a infraestructuras críticas, incluidos los ataques incendiarios, no son infrecuentes en el espectro de izquierda. “Casi el 56% de todos los ataques incendiarios por motivos políticos son llevados a cabo por grupos de extrema izquierda”. Sin embargo, aquí se puede ver un método de trabajo ligeramente diferente. “Los ataques incendiarios no han causado daños tan significativos en el pasado. Por supuesto, esto también tiene el efecto potencial de fomentar actos de imitación”. Por eso se hará todo lo posible para identificar a los perpetradores lo más rápido posible. “Pero no es fácil porque el grupo es muy reservado”.

Los costes de reparación de fuentes de alimentación son enormes.

Según información de la Agencia Alemana de Noticias, se espera que los costes de restablecer el suministro eléctrico a la fábrica de Tesla en Gruenheide después del ataque asciendan a más de un millón de euros. El jefe del operador de red regional Edis, Alexandre Montebaur, fijó esta cantidad el miércoles pasado en una reunión del equipo de trabajo de Tesla en la Cancillería del Estado de Brandeburgo. “La recuperación del arduo suministro fue un excelente esfuerzo de equipo por parte de nuestros empleados, empresas asociadas y autoridades”, afirmó Montepor.

El primer ministro de Brandeburgo, Dietmar Woedke (SPD), calificó el ataque de peligroso para miles de familias. “Sin dudarlo, no sólo resultaron dañados los suministros de la fábrica, sino sobre todo miles de familias, incluidas las instalaciones sanitarias y sociales”, escribió Wojdeke a Edis.