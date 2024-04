Atlético de Madrid – Borussia Dortmund en TV: Cómo ver la Champions League | Deportes

„Es kribbelt“ beim BVB!

Im Viertelfinale der Champions League ist Borussia Dortmund am Mittwoch (21 Uhr) bei Atlético Madrid zu Gast – ein unangenehmes, aber machbares Los.

Mit einem Halbfinaleinzug könnt der BVB eine durchwachsene Saison retten. Im DFB-Pokal war bereits im Achtelfinale Schluss (0:2 gegen Stuttgart), in der Liga zittert man auf Platz fünf um die Champions-League -Quali – zu wenig für die Dortmunder Ansprüche.

Trotz Leistungsschwankungen zeigt sich Trainer Edin Terzić (41) vor dem Viertelfinal-Kracher zuversichtlich: „Wir fahren dorthin, holen uns ein gutes Ergebnis, um dann sechs Tage später eine fantastische Nacht in Dortmund zu erleben.“

Grund dazu hat er: Während man in DFB-Pokal und Liga strauchelt, zeigt die Mannschaft in der Königsklasse ein anderes Gesicht. Immerhin setzte sich der BVB in der „Todesgruppe“ gegen PSG, AC Mailand und Newcastle durch. Im Achtelfinale räumte man die PSV Eindhoven aus dem Weg.

Bitter: [–> Aufgrund von Oberschenkelproblemen muss der BVB in Madrid auf Flügelflitzer Donyell Malen (25) verzichten. Sportdirektor Sebastian Kehl (44) zeigt sich trotz des Ausfalls zuversichtlich: „Es kribbelt und wir freuen uns auf die Aufgabe.“

Bleibt zu hoffen, dass das Kribbeln den BVB dem ersten Champions-League-Halbfinale seit 2013 einen Schritt näher bringt.

Tor von Tor zu TorSo ein Treffer gelingt dir einmal im Leben! Quelle: Bild

Atlético Madrid – BVB: So sehen Sie Champions League im TV

Das Viertelfinal-Hinspiel zwischen Atlético und dem BVB sehen Sie am Mittwoch exklusiv beim Streaminganbieter DAZN. Kommentiert wird die Begegnung von Jan Platte und Experte Michael Ballack. Anstoß in Madrid ist um 21 Uhr, die Vorberichte starten um 20.00 Uhr.

Kein DAZN-Abo? Kein Problem! Im BILD-Liveticker erhalten Sie alle Infos zum Spiel .

Das Rückspiel zwischen Dortmund und Atlético wird kommenden Dienstag beim Streamingdienst Prime Video übertragen.