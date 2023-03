Aukus: Australia obtiene submarinos nucleares – WELT

Con el establecimiento de la coalición Aukus, Australia, Gran Bretaña y Estados Unidos aislaron a muchos de los actores del Indo-Pacífico. Ahora hay un cronograma para una mayor colaboración en profundidad. No se dirija oficialmente a un país, pero el destinatario debe ser claro.

DrEstados Unidos, Reino Unido y Australia acordaron un cronograma específico para el suministro de submarinos de propulsión nuclear a Australia. El objetivo declarado de su alianza es mejorar la seguridad y la disuasión militar en la región del Indo-Pacífico, donde China también está tratando de expandir su poder. Poco antes de que los jefes de gobierno de los tres países se reúnan el lunes en San Diego, altos funcionarios estadounidenses brindaron detalles del nuevo cronograma.

En consecuencia, EE. UU. y Gran Bretaña quieren estacionar submarinos en Australia periódicamente a partir de 2027. Australia planea construir su propia flota de submarinos nucleares en la década de 2030. Se trata del sistema de propulsión nuclear, no del armamento nuclear. Primero, el país comprará submarinos a Estados Unidos. A largo plazo, los tres países planean desarrollar conjuntamente un modelo de submarino que finalmente se construirá en la propia Australia.

Los expertos en seguridad ven la alianza y su principal proyecto principalmente como un intento de contrarrestar el creciente poder de China en la región del Indo-Pacífico, incluso si los tres países afirman que su alianza no debería enviar una señal a un país.

EE. UU., Gran Bretaña y Australia lanzaron la alianza de seguridad llamada Aukus en 2021. El nombre se deriva de las abreviaturas en inglés de los tres países (Australia, Reino Unido y EE. UU.). El presidente estadounidense, Joe Biden, quiso discutir cómo continuará la alianza el lunes en San Diego, California, con los jefes de gobierno de Gran Bretaña y Australia, Rishi Sunak y Anthony Albanese. Estados Unidos tiene un importante puerto militar en San Diego.

Funcionarios del gobierno de EE. UU. comentaron con anticipación sobre el cronograma de múltiples fases para el proyecto de tres países. Agregó que la primera fase ya está en marcha y se intensificará en los próximos años. Esto incluyó ejercicios conjuntos y entrenamiento de marineros, ingenieros, técnicos y otro personal australiano. Los submarinos estadounidenses y británicos harían escala en más puertos australianos. Los marineros australianos, a su vez, estarán adscritos a unidades de submarinos estadounidenses y británicos. A partir de 2027, está previsto que unidades rotativas para submarinos estadounidenses y británicos estén estacionadas en Australia.

El objetivo es “mantener la paz y la estabilidad en la región del Indo-Pacífico”.

La fase dos comenzará a principios de la década de 2030. Una vez que los australianos estén debidamente capacitados, el país comprará tres submarinos de propulsión nuclear armados convencionalmente de los Estados Unidos, con la opción de comprar dos más si es necesario. A largo plazo, se construirá un nuevo modelo de submarino que combinará tecnología estadounidense, británica y australiana. Este se construirá inicialmente en el Reino Unido a partir de fines de la década de 2030. A principios de la década de 2040, también debería estar listo el primer modelo de este tipo que se construirá en Australia.

Los funcionarios estadounidenses reiteraron que el objetivo principal de la alianza Aukus es “mantener la paz y la estabilidad en la región del Indo-Pacífico y disuadir y defenderse de las amenazas al orden internacional que evolucionan rápidamente”. No mencionaron a China por su cuenta, solo cuando se les preguntó. Luego agregaron que la estabilidad en la región estaba cada vez más amenazada por China, entre otros países. Bajo el liderazgo del presidente Xi Jinping, China ha tomado varias medidas provocativas en los últimos años, como el aumento de las actividades en el Mar Meridional de China y alrededor de Taiwán.

El asesor de seguridad nacional de Biden, Jake Sullivan, enfatizó que la coalición no está enviando un mensaje a un país. Más bien, es un mensaje positivo para todos los países de la región y del mundo. Dijo que el anuncio de los planes no surgió de la nada, sino que se preparó en el transcurso de 18 meses desde la fundación de la alianza. “De hecho, hemos consultado de cerca con aliados, socios y países de toda la región del Indo-Pacífico, hablando directamente con China para mostrarles qué es Aukus y qué no es”. La coalición procede con gran transparencia.

Las relaciones entre Estados Unidos y China son muy tensas debido a una gran cantidad de temas contenciosos. El gobierno de Biden ve a la República Popular emergente como el mayor desafío y competencia geopolítica. El gobierno chino había adoptado recientemente un tono inusualmente agudo contra Estados Unidos y acusó a Estados Unidos y Occidente de querer impedir el ascenso de China en el mundo. El presidente Xi habló de “contener, cercar y reprimir a China”.

Pekín ya había reaccionado con indignación ante la fundación de la alianza Aukus en 2021. El acuerdo también provocó un gran descontento en otras partes del mundo: Francia estaba furiosa con la nueva alianza en ese momento porque el acuerdo Aukus, un contrato de 56.000 millones de euros para la entrega de submarinos franceses a Australia, estalló.

