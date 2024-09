Aumenta la pobreza en Argentina – Vie

La calle ya huele a comida. Es lunes por la mañana y el cielo invernal en el barrio de Constitución de Buenos Aires está cubierto de nubes grises. Hay mucha actividad en el patio perteneciente a la filial del sindicato UTEP (sindicato de trabajadores económicos populares). En grandes ollas de metal de hasta 100 litros de capacidad se preparan alimentos en hornillos de gas, en un garaje cubierto con láminas de plástico: guiso de patatas, tomates, cebollas, zanahorias, pollo o carne, arroz o pan. Una comida abundante y caliente que cada vez menos personas pueden permitirse en Argentina.

Pasó una hora antes de que los ayudantes de cocina de Unity comenzaran a distribuir la comida. A intervalos, un cocinero revuelve el arroz con una cuchara larga de madera, añadiendo sal y otros ingredientes. Al lado, varias mujeres cortan verduras en una cocina improvisada. Charlan mientras toman mate humeante. Los hombres empujan grandes ollas de un lado a otro. Los contenedores vacíos se lavan con manguera hasta el patio y los contenedores llenos se llevan al frente de la calle. Junto a las cocinas, sobre el sucio suelo de cemento, se amontonan manojos de patatas, cebollas y calabazas. De fondo suena una canción de cumbia.

vivir o comer

“Servimos unas 3.000 comidas al día”, afirma Sergio Sánchez. Ocurre los lunes, miércoles y viernes. Cinco días a la semana, había más de 5.000 segmentos. Pero el gobierno del presidente Javier Mili ha cancelado todo apoyo a los comedores solidarios del país. Los alimentos destinados a este fin se pudren en los almacenes gubernamentales y ya no se distribuyen. Ahora las entregas provienen únicamente del gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Las donaciones de alimentos no perecederos son cada vez más importantes para el funcionamiento de la cocina de Constitución.

Sergio (cuerpo completo, cabello muy corto, antebrazos tatuados, falso en la mano) es el jefe aquí. Es presidente de la Federación Argentina de Trabajadores del Reciclaje (FACCyR) y miembro del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE). Pero sobre todo – dice con voz áspera, áspera – le llaman “el cardonero del Papa”. En 2013, Sergio fue invitado por su compatriota Jorge Mario Bergoglio a la toma de posesión del Papa Francisco en el Vaticano. Sergio está orgulloso de hablar de ello. Una pequeña estatua de “Papá” se encuentra reclinada bajo un árbol en el patio.

Sergio ha trabajado como cordonero desde la grave crisis económica de 2001, que provocó despidos masivos y protestas masivas. Así es como los trabajadores en Argentina desfilan con sus autos por las calles de Buenos Aires por la noche. Separan los residuos y revenden sus componentes como el cartón. El sindicato UTEP fue fundado en 2019 para representar a los trabajadores excluidos del llamado sector formal, que, según el sitio web de UTEP, cubre al 30 por ciento de los argentinos en edad de trabajar.

Con la perpetua crisis económica manteniendo al país a raya durante más de dos décadas, Sergio comenzó a dirigir su Cocina Solidaria. En aquella época, aquí se cocinaba a cientos de pobres. Eso cambió con Corona, cuando la pobreza se convirtió en un fenómeno de masas en Argentina. El comedor que se utilizaba antes se ha vuelto más pequeño y ahora los visitantes sólo pueden comer al menos una vez al día, que se sirve en la calle, frente al restaurante. “Hoy en día es la cocina unitaria más grande de la ciudad”, dice Sergio. Es probable que por ahora siga igual.

Cada vez menos personas pueden permitirse una comida caliente y equilibrada Foto: Frédéric Schnatterer

El presidente Javier Millay, que se describe a sí mismo como un “anarcocapitalista”, gobierna Argentina desde el 10 de diciembre de 2023. De acuerdo con su objetivo de “mantener el país sano”, ha recurrido a fuertes recortes en las prestaciones sociales. El peso es la moneda nacional y el gobierno se está reduciendo. Milei recibe crédito por reducir la tasa de inflación que antes era alta, pero lo hizo a costa de una profunda recesión. Las víctimas de la “terapia de shock” son los que ya se sienten miserables y los restos de la antigua clase media. Con los despidos en las empresas, la pérdida de beneficios sociales y el continuo aumento de los precios de los bienes esenciales, los aumentos salariales no han seguido el ritmo y muchos ahora deben decidir si gastan su dinero en un techo sobre sus cabezas o en alimentos. .

El resultado es lo que los medios argentinos califican como “una crisis de pobreza ejemplar”. Usted y otros citan estadísticas para documentar el alcance de la pobreza. Según un estudio realizado a principios de agosto por la Universidad Católica Argentina (UCA), casi el 55 por ciento de la población vive por debajo del umbral de pobreza. Más del 20 por ciento de los 46 millones de habitantes de Argentina son considerados “indigentes”, es decir, aquellos que no pueden satisfacer sus necesidades básicas. Cuando Miley asumió el cargo, la tasa de pobreza era del 45 por ciento y la tasa de necesidades básicas era del 14,6 por ciento.

Dina Sánchez, quien forma parte de la dirección de UTEP, habla de una “situación muy complicada”. El gobierno de Miley ha “destruido mucho en los nueve meses siguientes a su llegada al poder”, afirma. “El desempleo masivo y la pobreza se convierten en miseria cuando la gente vive en las calles.” En lugar de decidir poner fin a las penurias, el gobierno está considerando reducir la edad de responsabilidad penal a 13 años. “A nuestros niños y jóvenes no se les garantizan derechos básicos como la alimentación”. “Esto demuestra que si la demanda de comedores comunitarios es demasiado alta, la gente no podrá alimentarse lo suficiente”. Antes eran los ancianos los que hacían cola aquí después de las comidas. “Hoy en día, muchas personas mayores vienen con sus tupperware para llevarse comida extra a casa. A veces esto da lugar a discusiones porque no hay porciones suficientes para todos.

Aunque todavía falta mucho para que se sirva la comida este lunes, ya hay mucha gente parada frente al patio. Algunos de ellos no tienen dónde quedarse y llevar algunas de sus pertenencias. Según una encuesta realizada en abril de 2024, alrededor de 4.000 personas se encontraban sin hogar en Buenos Aires, pero ahora es probable que haya muchas más. La estación de tren Constituyente está a sólo cuatro cuadras de UTEP. El gobierno está haciendo grandes esfuerzos para evitar que se transmitan escenas de este tipo. Laura, asistente en la cocina de la unidad, dice que un equipo de cámara vino a tomar fotografías un domingo hace unas semanas. El objetivo era crear la impresión de que no había cocina comunitaria y que la gente se reunía sólo para celebraciones festivas. En mayo, el Ministerio de Capital Humano -un departamento creado por Miley para reemplazar a los anteriores Ministerios de Educación, Trabajo, Desarrollo Social y Mujer- publicó una lista que decía que más de la mitad de los inscritos en los comedores solidarios de Argentina “no eran realmente”. Las hay”. El gobierno acusa a las empresas que gestionan este tipo de cocinas de corrupción y beneficio personal.

Además, en Constitución son frecuentes los intentos de acoso e intimidación, incluso en la cocina. Nicholas Garobrezzi estaba presente cuando 15 policías federales aparecieron de la nada. Esto sucedió en el momento en que comenzó la distribución de alimentos. Misión del comando: encontrar una cooperativa que fabrique ropa. Sin embargo, dijo Garobresi, no existe tal cosa en la sede de UTEP. Aún así, no cree que haya sido culpa o error de las autoridades. “La intimidación se basó más bien en la acusación del gobierno de que éramos criminales”, cree. Los organizadores de Unity Kitchen se pusieron rápidamente en contacto con los medios de comunicación para que al menos la comida pudiera distribuirse sin demora. Sin embargo, otros servicios como el centro de salud ubicado en la sede de UTEP tuvieron que suspender operaciones.

Entrega de desayuno el lunes por la mañana pronto. Sergio Sánchez observa los acontecimientos en el patio y mira hacia la entrada a la calle, donde el número de personas que esperan sigue creciendo. Se puede ver la crisis económica, la pandemia y lo que ha hecho el presidente Milley en la gente. No se trata sólo de entregar comida: “Cualquiera puede hacerlo. ¿Pero quién da un paso atrás y pregunta a la gente? Sergio piensa un momento, da una calada a su cigarrillo y dice: “Estoy completamente loco”.