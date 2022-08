Muchos medios de comunicación informaron unánimemente que Anne Heche tuvo un accidente mientras conducía. Su coche se estrelló contra un edificio y se incendió. Se dice que la actriz se encuentra en estado crítico.

La actriz estadounidense Anne Heck (53, “Ally McBeal”, “Six Days and Seven Nights”) resultó gravemente herida en un accidente automovilístico, informaron medios estadounidenses. Según TMZ.com, el hombre de 53 años fue llevado al hospital con quemaduras. En el accidente del viernes en Los Ángeles, se dice que Hitch se estrelló contra un edificio de apartamentos, y el edificio y su automóvil se incendiaron. CNN también informa sobre el incidente. Alguien familiarizado con el asunto confirmó que el conductor era el diablo, La emisora ​​estadounidense dice.

Un portavoz de la policía confirmó a CNN que un automóvil viajaba a gran velocidad cuando se salió de la carretera y se estrelló contra el edificio. El conductor sufrió quemaduras graves y se encuentra en estado crítico. Sin embargo, no dijo quién era. Hasta el momento, no se ha sabido nada sobre otras posibles infecciones.

Los Angeles Times, citando autoridades, escribió que la actriz era la dueña del auto accidentado. La gerencia de Heche aún no ha respondido a una solicitud de la agencia de noticias alemana.

El Departamento de Bomberos de Los Ángeles (LAFD) ha confirmado un accidente en el vecindario de Mar Vista que resultó en daños extensos por incendio. En un videoclip que muestra escenas dramáticas de la escena del accidente, un portavoz de las Fuerzas Armadas Libanesas dijo que 59 bomberos estaban cumpliendo con su deber para apagar el fuego. El automóvil chocó contra una casa a alta velocidad y se detuvo a unos diez metros de distancia. El conductor fue rescatado en estado crítico y trasladado a un hospital. Pudo hablar con los rescatistas. Así que la persona en la parte trasera de la casa resultó ilesa. Según informes de testigos presenciales, Heche golpeó primero la pared de un garaje en el área residencial y condujo a alta velocidad antes de estrellarse contra un edificio de apartamentos, informa TMZ.com.

Heche, madre de dos hijos, es conocida por sus papeles en películas como Donnie Brasco, Six Days Seven Nights, Wag the Dog y Volcano. Los televidentes la conocen por series como “Ally McBeal” y “Nip/Tuck”. Su matrimonio con el director de fotografía Cole Lavon terminó en divorcio en 2009. Antes de su matrimonio, Heche salía en ocasiones con la presentadora de programas de entrevistas Ellen DeGeneres.