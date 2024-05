Ayuda Corona: las empresas de Baviera tiemblan ante la factura final

En realidad, este artículo debería comenzar con una empresa que, como muchas empresas en Baviera, todavía está esperando su factura final por la ayuda corona. Pero a pesar de semanas de investigación, ninguna empresa quiere hacer comentarios. Se cancelan entrevistas con poca antelación, los líderes de las empresas reparten máscaras y hay demasiado miedo a que alguien hable de este tema ahora, ahora que el gran ajuste de cuentas está a la vuelta de la esquina.

Ayuda Corona – Tus nervios están a flor de piel

Al comienzo de la pandemia, 260.000 empresas de Baviera disponían de ayuda de emergencia y se desembolsaron en total 2.200 millones de euros. A esto le siguieron varias ayudas de reinicio para autónomos y diversas ayudas puente y ayudas de noviembre y diciembre.

Si bien los plazos para las facturas de ayuda inmediata y la reanudación del trabajo han expirado, se han prorrogado nuevamente para la ayuda temporal, así como para la ayuda en noviembre y diciembre, y ahora hasta finales de septiembre de 2024. Con 11.200 millones de euros pagados aquí en el Estado Libre, este es también el artículo más grande. El 40 por ciento de esta cantidad se destinó a los sectores de restauración y hotelería. 130.000 empresas de Baviera recibieron apoyo a través del puente y de las ayudas de noviembre y diciembre.

En la llamada “contabilidad final”, las empresas ahora tienen que poner todos los números sobre la mesa y determinar cuánto han caído las ventas durante la pandemia. Debe realizarse la liquidación definitiva de 283.000 solicitudes. Sin embargo, hasta ahora sólo se han presentado 186.971 solicitudes, de las cuales 45.131 finalmente fueron tramitadas. Los nervios están a flor de piel entre las empresas que no saben si deben devolver parte del dinero recibido, así como entre las llamadas “auditorías de terceros”, como asesores fiscales o abogados, que tienen que llevar la contabilidad. .

Los asesores fiscales se quejan de directrices poco claras

Uno de estos terceros es el auditor de Traunstein, Stefan Dressler, que también es miembro de la junta directiva de la Asociación estatal de profesionales de consultoría fiscal y auditoría. Se queja de directrices poco claras que complicarían la vida a los despachos de abogados. Durante la fase de solicitud, el Ministerio Federal de Economía proporcionó información en forma de preguntas y respuestas, es decir, preguntas y respuestas. Desafortunadamente, se han cambiado con frecuencia, a veces en muy poco tiempo, sin un registro de los cambios y sin explicación de los mismos. El resultado es que hoy no sabemos exactamente qué era válido en el momento de la solicitud. Entonces, hoy, con cada acuerdo final, hay que observar qué interpretación era válida entonces y qué interpretación es válida hoy, y en qué se diferencian.

¿Qué dice el Ministerio Federal de Economía al respecto? Lamentablemente nada. Ante la acusación, el Ministerio señala que las ayudas Corona se desembolsaron de forma rápida y sin burocracia a empresas cuya existencia estaba amenazada y que presenciaron una caída significativa de sus ventas. Ni una palabra sobre requisitos poco claros y en constante cambio.

Otra crítica del auditor Dressler: una vez presentada la declaración, habrá muchas preguntas por parte de las autoridades y solicitudes de documentos justificativos. Incluso para importes de financiación del orden de seis cifras, sería deseable tener ingresos inferiores a 100 euros o utilizar todos los ingresos como cobertura. En un caso, esto podría ser de unos pocos miles de piezas. Dressler dice que no lo entiende. Le gustaría que se tomara más en serio una mayor confianza y que se tomara más en serio el papel de los asesores fiscales.

IHK aboga por una verificación rigurosa de los datos

Martin Drugnitz sólo puede comprender parcialmente estas afirmaciones. Dirige el Departamento de Ayuda Económica de la Cámara de Comercio e Industria de Múnich y Alta Baviera. En Baviera, IHK se encarga de tramitar los programas de asistencia y, por tanto, también de preparar las facturas finales y las consultas, algo que muchos asesores fiscales critican. IHK debe cumplir con las especificaciones de pruebas federales y los empleados deben cumplir con un esquema de pruebas específico. El dinero pagado es dinero de impuestos y, por supuesto, hay que mirarlo en la contabilidad final.

¿Qué pasa con los amplios requisitos para los recibos? Drognitz también lo defiende. Al igual que con cualquier declaración de impuestos, aquí también debe proporcionar los documentos de respaldo. Pero ¿por qué también se exigen justificantes de menos de 100 euros para financiar importes de seis cifras? También se puede cambiar la idea, dice Dronitz: ¿Por qué hay que añadir 30 euros en gastos de envío cuando se obtiene una financiación de más de 100.000 euros? Puede surgir una consulta que podría haberse evitado si no se hubieran mencionado estos gastos.

Las empresas tienen miedo de pagar

La situación general es difícil. Los asesores fiscales consideran que de todos modos han llegado a su límite, porque el nuevo impuesto sobre la propiedad en Baviera exige capacidad adicional. IHK analiza detenidamente la compleja contabilidad de los programas de ayuda, y luego están los empresarios que temen que el Estado exija un reembolso cuando la contabilidad final esté lista.

El director general de la Asociación de Autónomos de Baviera, Michael Forster, señala que muchos comerciantes se sienten inquietos y temen no poder hacer frente a posibles pagos. Por lo tanto, las opciones de pago deberían ser más amigables, por ejemplo con planes de pago a plazos a largo plazo. De esta manera todos sabrán que pueden hacerlo y no arruinarse por ello. Por cierto, entre algunos autónomos también existe la opinión de que no tienen que devolver el dinero, pero tienen derecho a recibirlo, dice Forster, y que se les prometió una ayuda no burocrática, que no era una subvención, y que en caso de La duda tuvo que ser pagada nuevamente.

Quien no presente la declaración final deberá rehacerlo todo.

Martin Dronitz, de IHK para Múnich y Alta Baviera, lo contradice. Desde el principio quedó claro que había que hacer una contabilidad final. Dice que esto no puede ser una sorpresa para nadie. Intenta suavizar las cosas en lo que respecta al pago. En el caso de las ayudas temporales, posteriormente se pagó más dinero del reclamado. Para todos aquellos a quienes les resulta difícil devolver una gran cantidad de dinero, se han creado amplias opciones de aplazamiento y pago a plazos.

Drognitz vuelve a hacer un llamamiento a todos los empresarios a que presenten sus cuentas definitivas. De lo contrario, se esperará un reembolso completo del importe pagado, incluidos los intereses desde que se realizó el pago.

Incluso con la ayuda de emergencia, todavía no se han proporcionado muchos datos.

¿Qué pasa con la ayuda de emergencia por el coronavirus? Los plazos aquí expiraron el 31 de diciembre de 2023 y el 29 de febrero de 2024 para asociaciones y empresas, pero alrededor de 60.000 empresarios en Baviera aún no han presentado una respuesta. El Ministerio de Economía de Baviera, responsable de la ayuda de emergencia, anunció que la plataforma de comentarios permanecerá abierta. En concreto, esto significa: Usted podrá seguir enviando sus datos incluso después de que haya expirado el plazo. Pero hay muchos aquí que no entienden que deben devolver toda o parte de la ayuda de emergencia.

Achim von Mischel, de la Confederación Federal de Medianas Empresas (BVMW), señala que los políticos han anunciado repetidamente al público la ayuda de emergencia por el coronavirus como subvenciones no reembolsables. No contabilizar los costos de personal es simplemente imposible para todas las industrias cuyo modelo de negocios se basa en gran medida en los costos de personal y las autoridades no informan de manera consistente. Ahora espera que el asunto se aclare en los tribunales.

BDS: No arrinconen a las clases medias

Vuelta a puentes y ayudas en noviembre y diciembre. El nuevo plazo para presentar la declaración final, el 30 de septiembre, puede resultar demasiado ajustado. Michael Forster, de la Asociación de Trabajadores Autónomos, ha informado sobre miembros que no pueden encontrar un asesor fiscal porque ya no tienen plazas ocupadas. Pide que se amplíe el plazo, al menos hasta finales de año, incluso para aquellos que hasta ahora no han solicitado una prórroga. Porque no serviría de nada empujar a las empresas medianas a un rincón criminal, dice Forster.

Stefan Dressler, de la Asociación Regional de Asesores Fiscales y Auditores de Baviera, tampoco cree que se pueda cumplir el plazo de finales de septiembre. El asunto sigue pendiente hoy, con procedimientos ante el Tribunal Administrativo por cuestiones jurídicas poco claras y muchos terceros y empresarios esperan sus resultados.

El Ministerio de Economía se opone a otra prórroga del plazo

Dressler dice que la pregunta sigue siendo por qué los asesores fiscales no cumplen con los plazos. Esto estuvo muy apretado desde el principio. Fueron contratados sin siquiera ser accesibles”, dice Dressler. Sin embargo, en respuesta a la solicitud de BR24, el Ministerio Federal de Economía señala que el 30 de septiembre de 2024 será la última prórroga del plazo y que inicialmente se pronunció en contra. A partir de ahora, el proceso de prueba se simplificará y acelerará. También IHK en Múnich y Alta Baviera indican que quieren acelerar su actividad.

Sin embargo, pasará algún tiempo hasta que se complete el capítulo “Corona Aid”. IHK Múnich y Alta Baviera, como punto de tramitación en Baviera, tiene previsto tramitar todas las solicitudes hasta finales de 2025. A nivel nacional, es posible que haya que esperar hasta finales de 2027 para cerrar el último volumen. Incluso entonces, los asesores fiscales y los auditores seguirán recibiendo muchas preguntas, y es probable que algunos empresarios sigan preguntándose si tienen que devolver el dinero o no.