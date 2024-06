Bacterias en los vasos: ¿Qué elementos se deben limpiar con frecuencia?

Página principal tutor salud

de: Julián Gutman

Hay muchos objetos cotidianos que están contaminados con gérmenes. Si los conoces y los limpias periódicamente, puedes incluso prevenir infecciones.

Investigar un minorista en línea linstor Descubra qué objetos cotidianos contienen niveles particularmente altos de bacterias. Se ha descubierto que el área debajo de las uñas y Los inodoros tienen las mayores concentraciones de bacterias. Pero los vasos también son auténticos gérmenes. Número medio de bacterias detectadas aquí: 1.277 Dependiendo del tipo de suciedad, los vasos pueden favorecer la conjuntivitis. Si limpias bien tus gafas una vez al día, podrás prevenirlo eficazmente. A modo de comparación: en la pantalla del teléfono inteligente sólo se contaron 38 bacterias.

Tener muchas bacterias debajo de las uñas.

Nada comparado con las uñas. El área siguiente contiene un promedio de aproximadamente 50.400 bacterias, p. linstor-Mostrar investigación. Según un estudio en J.Diario de Microbiología Clínica La humedad y la protección contra el contacto con el jabón a través de la uña brindan las condiciones ideales para que crezcan las bacterias.

En los vasos se pueden encontrar muchas pequeñas partículas de suciedad y bacterias. © imago

Para reducir la cantidad de bacterias debajo de las uñas, se recomienda limarlas brevemente y utilizar un cepillo de uñas mientras se lava las manos. Lavarse las manos regularmente también es crucial porque nuestras manos a menudo entran en contacto con superficies potencialmente contaminadas, como las manijas del transporte público.

Inodoro a marco: qué elementos también deben limpiarse con frecuencia

También hay brochas para base. linstor Según él, se trata de un auténtico El Dorado de bacterias y gérmenes. Es importante limpiar estos elementos con regularidad para reducir la carga bacteriana. La ropa también puede transportar virus y bacterias. El pañuelo, que a menudo se coloca sobre la boca y la nariz, puede contaminarse con saliva, secreciones nasales y restos de comida. El clima cálido y húmedo del manto proporciona las condiciones ideales para el crecimiento de bacterias y virus. Por eso debes lavar tu bufanda con regularidad, especialmente después de tirarla a la basura o después de resfriarte.

Este artículo sólo contiene información general sobre el tema de salud en cuestión y por lo tanto no está destinado al autodiagnóstico, tratamiento o medicación. No sustituye, en ningún caso, la visita al médico. Nuestro equipo editorial no puede responder preguntas individuales sobre condiciones médicas.