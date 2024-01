Baerbock en la Cumbre Económica WELT: “Los valores no son un lujo innecesario”

Para ver el contenido incrustado, es necesario obtener su consentimiento revocable para la transferencia y el procesamiento de datos personales, ya que los proveedores de contenido incrustado requieren este consentimiento como proveedores de servicios externos. [In diesem Zusammenhang können auch Nutzungsprofile (u.a. auf Basis von Cookie-IDs) gebildet und angereichert werden, auch außerhalb des EWR]. Al configurar el interruptor en “Encendido”, usted acepta esto (revocable en cualquier momento). Esto también incluye su consentimiento para la transferencia de ciertos datos personales a terceros países, incluidos los EE. UU., de conformidad con el artículo 49(1)(a) del RGPD. Puedes encontrar más información sobre esto. Puede revocar su consentimiento en cualquier momento utilizando la clave y privacidad al final de la página.

En vísperas de la cumbre económica WELT en el rascacielos Axel Springer, la Ministra de Asuntos Exteriores, Annalena Baerbock, habló sobre los desafíos geopolíticos actuales. En cuanto al conflicto en Oriente Medio, una vez más me pronuncié a favor de la solución de dos Estados.

un trabajo Cumbre Económica Mundial “Los valores no son un lujo superfluo”, explica Baerbock.

aAnnalena Baerbock (Verdes) no oculta sus opiniones políticas: “No debemos ser ingenuos al tratar con China”, afirmó la Ministra de Asuntos Exteriores en vísperas de la cumbre económica WELT en el alto edificio Axel Springer de Berlín. “En mi opinión, una política exterior basada en valores no es ciertamente un lujo excesivo”. Nuestros valores están en el corazón de la economía, porque se basan en reglas que deberían aplicarse a todos.

No pasó mucho tiempo antes de que los políticos del gobierno alemán llevaran a los directores de empresas alemanas a viajes al extranjero para que pudieran publicitar allí sus servicios y productos. Canciller Federal, Ministro de Economía – No era raro que los peces gordos del DAX alemán estuvieran a bordo del avión del gobierno. Regresaba a casa de viajes a China o Rusia con grandes pedidos en la cartera. Ahora la visión sobre esta política ha cambiado, sobre todo porque después del ataque ruso a Ucrania, el gobierno del semáforo se vio obligado a reconocer la dependencia a la que esta política llevó a Alemania.

A diferencia de Angela Merkel (CDU) o su predecesor Gerhard Schröder (SPD), Baerbock y otros miembros del gobierno abogan por insistir en las normas internacionales en su propio interés, hacerlas cumplir si es necesario incluso contra la resistencia política de importantes socios económicos, así como buscar reglas internacionales. Socios para esta investigación.

“Vemos que las cosas, especialmente en el sistema internacional, no suceden por casualidad”, dijo Baerbock a los directores ejecutivos de las principales empresas alemanas. “Tenemos que ser más activos en la reforma de nuestro sistema internacional”. Por este motivo, es muy importante para Alemania estar en contacto con un país importante del Sur Global como Brasil.

Baerbock también destacó lo importante que es para la política y las empresas determinar dónde y dónde existen dependencias en términos de asociaciones de materias primas. “Sí, dependemos de China en algunos aspectos”, afirmó el ministro de Asuntos Exteriores. “Pero si lo miras en detalle, te darás cuenta de que existen mercados alternativos para casi todas las materias primas”.

“La esencia de los buenos valores y de la política es la honestidad”.

Baerbock también destacó que no es económicamente conveniente dejar de lado nuestros propios valores por intereses económicos. “La esencia de los buenos valores y la política es la honestidad, por eso tenemos que hablar de ello abiertamente, especialmente en países donde no compartimos los valores”.

Refiriéndose al brutal ataque lanzado por Hamás contra Israel y a la guerra israelí contra el grupo terrorista en la Franja de Gaza, el ministro dijo: “Apoyamos la solución de dos Estados porque no podemos decir: hoy estamos con el derecho internacional y mañana están con eso”. No. Así que este es el momento que lo deja muy claro: si no hay una solución para los palestinos, Israel nunca podrá vivir con seguridad. Por eso nosotros y los estadounidenses estamos comprometidos con este asunto”.