Bailarina profesional Polanque encuentra palabras claras sobre Anna Ermakova

La aventura “Let’s Dance” de Sharon Batiste y Christian Polanc terminó el pasado viernes. Fueron eliminados del programa, a pesar del baile de 30 puntos. La decisión de la pareja de baile no fue una completa sorpresa. Tenían el presentimiento de que esta noche iba a ser apretada. A esto se suma un error vergonzoso al realizar Magic Moments. Ahora habló el bailarín profesional Pollan.

En su Instagram “Coffeetalk” el lunes habló sobre el tiempo en “Let’s Dance” y el programa reciente. Dirigiéndose a Sharon, quien también estaba viendo su video en vivo, explicó: “En términos de baile, te merecías llegar a la final. Pero es un espectáculo entretenido en el que también juegan otras cosas”.

Las semanas ‘más duras’ para los candidatos de ‘Let’s Dance’

No falta mucho para el final. El próximo programa decidirá quién llega a las semifinales. Es un momento particularmente difícil, como bien sabe el bailarín profesional. Incluso vaticina que las próximas dos semanas serán las “más duras” para los candidatos.

El hecho de que él y Sharon ya no estén allí también podría estar relacionado con lo que salió mal en el programa anterior. En el “momento mágico” tropezaron. ¿Qué pasó?

Christian Polanque habla del momento fatal

Para “The Magic Moment” Sharon y Christian querían bailar la caída del cabello de Sharon. Sin embargo, el problema era que no podían representar la pérdida de cabello con una peluca, ya que la peluca tenía que estar bien adherida a la cabeza de antemano. En cambio, querían simbolizarlo rasgando la ropa. “Todo salió muy bien en los ensayos”, Pero luego las cosas fueron muy diferentes en el programa, dice Christian Polanc.

Al envolver al principio, la enagua estaba suelta, que se suponía que era lo último que se caía. Bolan dijo que “solo estaba pegado a la mitad, y luego se cayó, y fue exactamente a donde tuve que correr después de la parte de Tango Argentino”, y las texturas en el piso resbaladizo son una mala combinación.

Luego estaba tan firmemente adherida a la tela en el suelo que no resbalaba que vaciló durante mucho tiempo y, por lo tanto, ya no sostuvo la prenda “en el momento correcto o en el lugar correcto”. “Entonces no pude deshacerme de él, es demasiado tarde” y, por supuesto, algunos pasos más. Todavía tratando de volver a bailar, solo Sharon falla un paso con cada ida y vuelta. “Bueno, así son las cosas”, dice.

Anna Ermakova es la favorita

Es difícil para él responder si la decisión contra él y su pareja de baile estuvo justificada. “¿Cuál es la justificación? Es solo una combinación del voto del jurado y la audiencia. Y hay que aceptarlo como es. Sabía que sería pronto”.

Anna Ermakova es la favorita de "Let's Dance".

Ahora todavía hay cinco candidatos compitiendo por el título de “Dancing Star”. Bolan ya sabe quién ganará la final. “Está muy claro quién tiene al menos la mejor oportunidad de ganar”, dijo. “Creo que tienen que pasar muchas cosas para que las cosas cambien”., aviso. ¿A quién se refiere? Por supuesto, Anna Ermakova. Los jueces la han estado elogiando desde el estreno. Joachim Lampe ya lo ha descrito como “de clase mundial”.