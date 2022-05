Ballet galáctico capturado con una cámara oscura de última generación

La cámara de energía oscura financiada por el DOE en el NOIRLab de NSF en Chile captura un par de galaxias que realizan una atracción gravitatoria.

Un par de galaxias en interacción NGC 1512 y NGC 1510 son el foco de esta imagen de la Cámara de Energía Oscura, realizada por el Departamento de Energía de EE. UU., la última imagen de campo amplio de 570 megapíxeles en el telescopio Víctor M Blanco de 4 metros en Cerro Observatorio Internacional Tololo, un programa Afiliado a NSF NOIRLab. NGC 1512 se fusionó con su vecino galáctico más pequeño hace 400 millones de años, y esta interacción en curso ha desatado oleadas de formación estelar.

La galaxia espiral barrada NGC 1512 (izquierda) y su vecina más pequeña NGC 1510 en esta observación (imagen en la parte superior del artículo) fueron capturadas usando el Telescopio Víctor M. Blanco de 4 metros. Esta imagen revela no solo la compleja estructura interna de NGC 1512, sino también los delgados zarcillos externos de la galaxia que se extienden y aparentemente envuelven a su joven compañera. La corriente de luz estelar que conecta las dos galaxias es evidencia de la interacción gravitatoria entre ellas, una conexión majestuosa y elegante que ha durado 400 millones de años. La interacción gravitacional entre NGC 1512 y NGC 1510 afectó la tasa de formación de estrellas en ambas galaxias y distorsionó sus formas. Finalmente, NGC 1512 y NGC 1510 se fusionarán en una sola galaxia más grande, un ejemplo extendido de evolución galáctica.

Estas galaxias en interacción están ubicadas en la dirección de la constelación Horologium en el hemisferio celeste sur, a unos 60 millones de años luz de la Tierra. El amplio campo de visión de esta observación revela no solo las galaxias entrelazadas, sino también su entorno estrellado. El marco está lleno de estrellas brillantes en primer plano de la Vía Láctea y está ambientado en un telón de fondo de galaxias aún más distantes.

The image was taken with one of the highest-performance wide-field imaging instruments in the world, the Dark Energy Camera (DECam). This instrument is perched atop the Víctor M. Blanco 4-meter Telescope and its vantage point allows it to collect starlight reflected by the telescope’s 4-meter-wide (13-foot-wide) mirror, a massive, aluminum-coated, and precisely shaped piece of glass roughly the weight of a semi truck. After passing through the optical innards of DECam — including a corrective lens nearly a meter (3.3 feet) across — starlight is captured by a grid of 62 charge-coupled devices (CCDs). These CCDs are similar to the sensors found in ordinary digital cameras but are far more sensitive, and allow the instrument to create detailed images of faint astronomical objects such as NGC 1512 and NGC 1510.

Large astronomical instruments such as DECam are custom-built masterpieces of optical engineering, requiring enormous effort from astronomers, engineers, and technicians before the first images can be captured. Funded by the US Department of Energy (DOE) with contributions from international partners, DECam was built and tested at DOE’s Fermilab, where scientists and engineers built a “telescope simulator” — a replica of the upper segments of the Víctor M. Blanco 4-meter Telescope — that allowed them to thoroughly test DECam before shipping it to Cerro Tololo in Chile.

DECam se creó para realizar el Dark Energy Survey (DES), una campaña de observación de seis años (2013-2019) que involucra a más de 400 científicos de 25 instituciones en siete países. Esta colaboración internacional tiene como objetivo mapear cientos de millones de galaxias, descubrir miles de supernovas y descubrir patrones sutiles de estructura cósmica, todo para proporcionar detalles muy necesarios sobre la misteriosa energía oscura que está acelerando la expansión del universo. Hoy en día, DECam todavía se usa en programas de científicos de todo el mundo y continúa con su legado de investigación de vanguardia.