Banishers: Ghosts of New Eden en pruebas técnicas

Banishers: Ghosts of New Eden es el último trabajo del equipo de desarrollo de Don't Nod, que se hizo conocido por Life is Strange. ComputerBase analizó la tecnología de la versión para PC, que se basa en Unreal Engine 5, incluidos varios puntos de referencia de tarjetas gráficas. Hay aspectos buenos, pero también hay algunos problemas.

Banishers: tecnología de versión para PC

El estudio de desarrollo Don't Nod, que se hizo conocido por Life is Strange, está adoptando un enfoque ligeramente diferente con Banishers: Ghosts of New Eden. El juego todavía se centra en su historia, pero también hay combates y una pequeña mecánica de rol. Mucho ha cambiado también desde un punto de vista técnico, ya que el título ya no se basa en Unreal Engine 4, sino que utiliza la versión actual de Unreal Engine 5, aunque es probable que utilice la versión original 5.0.

No trabajó un gran equipo de desarrollo en Banishers: Ghosts of New Eden, lo que se nota claramente en el título, especialmente en la animación y la variedad de detalles en los niveles. Al mismo tiempo, las características técnicas del motor están bien aprovechadas y el diseño técnico es agradable. Las caras, en particular, muestran muchos detalles y tienen un aspecto sorprendentemente bueno. La atmósfera luminosa también es un acierto. El avance visual respecto al reciente trabajo de Don't Nod, “Tell Me Why”, es igualmente impresionante y el juego en general deja una impresión gráfica atractiva.

Faltan algunas opciones al redondear

Sin embargo, los desarrolladores no están utilizando todas las capacidades de Unreal Engine 5. No hay trazado de rayos por hardware y Lumen (detalles en la prueba de tecnología Talos Principio 2) y Nanite no parecen usarse, al menos no de manera obvia. Cuando se trata de hacer zoom, el juego tampoco ofrece el software completo. Aunque Nvidia admite DLSS Supersolution y Frame Generation, la contraparte AMD FSR solo admite Super Resolución y no la generación actual de cuadros. También falta el TSR para Unreal Engine 5, lo mismo ocurre con Intel XeSS.

Características técnicas

Las pruebas técnicas para juegos se han vuelto exponencialmente mayores en complejidad y carga de trabajo en los últimos años. Para proporcionar informes detallados de manera oportuna, ComputerBase ha modificado el formato. Las mesas desempeñan ahora un papel más importante en algunos departamentos.

Además, las pruebas de tecnología aparecerán escalonadas cada cierto tiempo, de manera que no se proporciona el artículo completo de una vez, sino que se trabaja con actualizaciones. Para que el lector sepa exactamente en qué contenido está trabajando el equipo editorial y qué secciones aún se esperan, se incluirán sin contenido cuando se publiquen. La pieza que falta se entregará en los próximos días. Sin embargo, no hay garantía de que la sección correspondiente aparezca definitivamente.

Requisitos oficiales del sistema

Lista de gráficos en Banishers: Ghosts of New Eden imagen 1 De 4

Lista de gráficos en Banishers: Ghosts of New Eden

Tiempos de carga

Actualmente, ComputerBase todavía está trabajando en contenido relacionado con los tiempos de carga, que se agregará en una actualización del artículo en los próximos días. Para dejar claro que es probable que siga apareciendo contenido relevante, la sección ya se puede encontrar en el artículo.

Algunos juegos se cargan increíblemente rápido, mientras que otros se cargan eternamente. Un equipo editorial equipado con un cronómetro mide los tiempos de carga en el menú principal y de ahí a la secuencia de prueba. Como los tiempos de carga pueden variar, esto se hace tres veces en total y luego se genera el promedio. La computadora se reinicia entre cada intento hasta que no haya más archivos en el caché. Si hay introducciones o secuencias de vídeo que se pueden omitir, se hará clic en ellas porque solo importa el tiempo de carga. Si el juego precompila sombreadores, esta ejecución no se incluirá en el cálculo. El tiempo de creación del sombreado se especifica por separado.

Cabe destacar que ComputerBase cuenta con un PC de gama alta equipado, entre otras cosas, con un Ryzen 9 7950X3D y un Seagate FireCuda 530 como SSD NVMe con capacidad PCIe 4.0. En consecuencia, los tiempos de carga serán más largos en la mayoría de los sistemas. Los valores aquí son sólo orientativos.

El juego carga muy rápido.

Compatibilidad oficial con Steam Deck

Banishers: Ghosts of New Eden actualmente no es compatible con la consola portátil de Valve, Steam Deck y, por lo tanto, no es oficialmente compatible.