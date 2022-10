Bank of America en el punto de mira: los inversores estadounidenses salen del capó

Bank of America en el punto de mira

Después de fuertes pérdidas el fin de semana pasado, las bolsas de valores de EE. UU. mostraron grandes primas de seguros. El mercado de valores de EE. UU. continúa su reciente camino en zigzag.

El estímulo positivo del sector bancario y la reversión del plan fiscal del Reino Unido elevaron la confianza en Wall Street. indicador adelantado Dow jones industriales Cerró con un alza del 1,86 por ciento a 30.185,82 puntos. amplio mercado Standard & Poor’s 500 Subió un 2,65 por ciento a 3.677,95 puntos al final. Uno lleno de acciones tecnológicas Nasdaq 100 Incluso subió un 3,46 por ciento a 11.062,53 puntos, lo que significa la mayor ganancia diaria desde el 27 de julio.

En particular, un resultado mejor de lo esperado en la segunda institución de crédito más grande de EE. UU., Bank of America, provocó un gran revuelo, lo que hizo que sus acciones subieran más del seis por ciento. “Bank of America se ha beneficiado del entorno de altas tasas de interés en términos de nuevos rendimientos de préstamos y mayor número de depositantes”, dijo Siddharth Sinjay, director de inversiones de Ironhold Capital. papeles de la competencia JPMorgan, Morgan Stanley, Citigroup, Wells Fargo Aumentó entre 1,5 y 4,7 por ciento.

La caída de los beneficios de las grandes casas financieras estadounidenses enturbió el ánimo en Wall Street al final de la semana. Las instituciones financieras están lidiando con la turbulencia del mercado de valores que ha paralizado la banca de inversión. Al mismo tiempo, se deben poner a disposición más fondos para cubrir la morosidad de los préstamos. Esto también afectó a Bank of America, que tiene una gran cartera de depósitos de clientes en comparación con sus competidores y se ha beneficiado enormemente de tasas de interés más altas.

“Los resultados muestran la solidez de una sólida red de supermercados en Estados Unidos”, dijo Chris Kotofsky, analista de Oppenheimer. Las acciones de la estadounidense Goldman Sachs, que presentará sus cifras el martes, subieron alrededor de un 2 por ciento. Según una fuente interna, el banco de inversión está a punto de sufrir una gran transformación que combinará la banca de inversión y el comercio.

La reversión de los controvertidos planes fiscales de Gran Bretaña también condujo a una mayor disposición a asumir riesgos. El nuevo Ministro de Hacienda de Gran Bretaña, Jeremy Hunt, anunció el lunes que casi todos los planes fiscales de la Primera Ministra Liz Truss se revertirán. Los controvertidos recortes de impuestos financiados con deuda están fuera de la mesa. Después de la agitación de la semana pasada, el DAX subió un 1,7 por ciento a 12.649 puntos Eurostock 50. El índice STOXX50E subió un 1,8 por ciento a 3.443 puntos. La libra subió más de un 2% a 1,1426 dólares.

La perspectiva de una política presupuestaria más sostenible ha llevado a los inversores a recurrir de nuevo a los bonos del gobierno británico. Esta depresión de 10 años produce Bonos Británicos De nuevo un cuatro por ciento hasta el 3,914 por ciento. Al mismo tiempo, el retorno de Bonos estadounidenses a diez años hasta el 3,91 por ciento. Los rendimientos de la Fed también cayeron a 2,212% después de alcanzar su nivel más alto desde agosto de 2011 en 2,423% la semana pasada.

disparando por valores individuales energía de la antigüedad Más del 53 por ciento hasta $25.95. La compañía petrolera británica BP está acelerando su conversión a un productor de electricidad verde y absorbiendo hasta $ 4.1 mil millones en el productor de biometano de EE. UU. El proveedor de servicios de transporte Lyft pudo ganar puntos con los inversores al aumentar las tarifas de servicio. Los títulos de la competencia de Uber atrajeron alrededor del siete por ciento. Lyft aumentó las tarifas que sus conductores estadounidenses pagan a la compañía para cubrir los costos más altos del seguro. Según la compañía, el aumento promedio es de menos de 50 centavos por viaje. Uber gana casi el cinco por ciento en la red eléctrica.

El magnate de los medios Rupert Murdoch está reconsiderando la fusión de Fox Corp y News Corp después de casi una década de separación. Según personas familiarizadas con el asunto, ambas compañías establecieron recientemente comités de directorio especiales para revisar un posible acuerdo y evaluar los posibles términos financieros. conversaciones en una etapa temprana. News Corp es propietaria de Dow Jones, publica Dow Jones Newswires y The Wall Street Journal, y organizaciones de noticias en el Reino Unido y Australia. Las acciones de Fox Corp. A cayeron un 9,4 por ciento, mientras que las acciones de News Corp. A subieron un 3,4 por ciento.