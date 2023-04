Baptiste y Poulain discuten rumores de disgusto

Christian Polanc y Sharon Batiste lucharon juntos contra los rumores.Foto: dpa/Rolf Vennenbernd

La temporada actual “Let’s Dance” viene acompañada de muchos titulares. Un rumor causó recientemente un gran revuelo. Se dice que la soltera Sharon Batiste está molesta por el olor a sudor de su pareja de baile, Christian Polanc. En general, los dos simplemente no deberían estar coordinados. Se dice que este problema tuvo graves consecuencias. Presuntamente, fue RTL quien inició el intercambio de socios en el último programa, entre otras cosas. Sharon y Christian ahora han aclarado toda la mierda.

El jueves por la noche, ambos anunciaron una transmisión en vivo del Viernes Santo en Instagram. Ahora se pusieron frente a la cámara y hablaron un lenguaje sencillo. La bailarina profesional comenzó el video desde el principio con una referencia obvia a los rumores. “Antes de tener a Sharon: sabes, el olfato es algo muy importante. Primero rocío. Ahora estoy listo, Sharon. Mi aroma es perfecto”.Coquetear, incluso si Sharon no está en la misma habitación que él. Una vez que se unió a la transmisión en vivo, bromeó: “Puedo olerlo desde aquí”.

La estrella de ‘Let’s Dance’ admite: ‘Mi entrenamiento apesta’

Incluso si las coprotagonistas de Let’s Dance están tomando un descanso de Semana Santa, los pensamientos de Sharon giran en torno al programa RTL. Todos los bailes y titulares de los últimos días siempre están presentes en la ex Bachelorette.

En la transmisión en vivo, ambos hablan rápidamente sobre el intercambio de parejas en ‘Let’s Dance’, las posibles razones y las acusaciones. No puede confirmar que él y Sharon siempre están discutiendo y sin entenderse. “Sí, lo sé, mi entrenamiento apesta”, todavía está tratando de encontrar una explicación, pero Sharon interviene: “¡Tu entrenamiento no es malo!” Ella dice que él es estricto, pero no justo.

Sharon Batiste y Christian Polanque reconocen las dificultades iniciales

Le resulta difícil que tales acusaciones pudieran haber resultado de problemas iniciales entre los dos, de los que no habrían ocultado. “Me molesta ver cómo estos titulares nos dificultan la vida”, explica.

Christian Polanc y Sharon Baptiste se hicieron preguntas de los fanáticos en su transmisión en vivo.Foto: captura de pantalla instagram.com/christianpolanc/live

Habría tenido más asociaciones en el terreno que no salieron tan bien desde el principio. Cita a Vanessa May como ejemplo. “Las primeras semanas fueron muy duras”, dice. Fue lo mismo con Sharon. “Nos llevó dos o tres semanas darnos cuenta realmente”., Él dice. Pero las cosas van bien ahora.

Christian Polanque habla claro sobre los intercambios de pareja

Encuentran completamente absurdo que se ofrezcan compensaciones de socios debido a sus diferencias. “Claro, somos los nuevos jefes de las estaciones RTL”, dice sonriente Christian Polanque. Él explica que el hecho de que tengan tal impacto en el programa es ficticio. Por otro lado, el intercambio de socios es una práctica común en otros países desde hace años. Por supuesto, al principio me sorprendió mucho.Sin embargo, admite, es “una experiencia muy enriquecedora” para todos y también una gran experiencia para él como entrenador ver “cómo se comporta un rival”. También se cree que las celebridades también pueden beneficiarse de él.

“Es difícil cómo se te ocurren ideas como esa ahora”, dice Pollan a la luz de los rumores, y explica que los titulares “también hacen algo con nosotros”. Desde entonces, siempre te has sentido como si te estuvieran observando. También señaló que Sharon no fue tocada. “Tengo que decir que me molestó, para ser honesto”, admite el joven de 31 años.