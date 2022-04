Barra de Ucrania: diputados del Bundestag viajan a Ucrania

11:25 am: la mayoría de los finlandeses ven a Rusia como una amenaza

En su mayor parte, la gente en Finlandia ve a su vecino del este, Rusia, como una amenaza después de su invasión de Ucrania. Esto se deriva de una encuesta publicada por el Foro Económico y Político de Finlandia (EVA). En consecuencia, el 84% de los encuestados calificó a Rusia como una gran amenaza militar, lo que corresponde a un aumento de 25 puntos porcentuales en un año. Solo el seis por ciento dijo que no ve ninguna amenaza en Rusia.

El foro también ve las oscuras opiniones de los finlandeses sobre Rusia como una explicación de por qué la mayoría en las encuestas de opinión recientemente apoyó unirse a la OTAN. Según el punto de vista finlandés, el problema de Rusia no es el pueblo, sino el liderazgo del país, como subraya el director de investigación de EVA, Ilkka Haavisto. Una clara mayoría considera que los rusos son buenas personas.

11:17 am: Le Pen rechaza el embargo de gas o petróleo a Rusia

La candidata presidencial de derecha francesa, Marine Le Pen, rechaza las sanciones contra Rusia por el suministro de energía. Ella le dijo a la radio France Inter que no quería que los consumidores que luchan con el aumento del costo de vida tuvieran que pagar la factura de decisiones que equivalían a una prohibición de importación de petróleo o gas. “Estoy totalmente de acuerdo con todas las otras sanciones que no me preocupan”, agrega. También se puso del lado de la línea europea en la financiación de la posesión de armas por parte de Ucrania, pero solo con fines de autodefensa y no para ataques.

11:05 am: Moscú habla de destruir dos depósitos de municiones en Ucrania

Rusia dice que ha destruido dos depósitos de municiones en Ucrania. El Ministerio de Defensa ruso dijo que los misiles rusos alcanzaron un depósito de municiones y un hangar en la base aérea de Starokostyantinev en la región de Khmelnytskyi y un depósito de municiones cerca de Haverilevka, al norte de la capital, Kiev.

10:46: Según Jiffy, Berlín está recibiendo muchos más refugiados de los acordados.

Según la alcaldesa gobernante Franziska Jaffe (Partido Socialdemócrata), Berlín recibe muchos más refugiados ucranianos que los acordados entre los estados federales. “No podemos obligar a nadie a abandonar Berlín”, dijo Geoffe al portal en línea Zeit. Dijo que había nuevas reglas sobre quién podía quedarse en Berlín, nombrando pacientes, mujeres embarazadas y personas con vivienda, trabajo o familia en la ciudad.

Sin embargo, Jefe dijo que la libertad de movimiento aún se aplica. Los expatriados pueden guiarse por incentivos financieros y los beneficios sociales pueden estar vinculados a los requisitos de residencia, por ejemplo. “Pero aquellos que pueden cuidar de sí mismos y no necesitan beneficios sociales o vivienda, son libres de decidir dónde quieren vivir en Alemania”. Ya se han pagado prestaciones sociales a más de 35.000 ucranianos en Berlín, es decir, a más del diez por ciento de los aproximadamente 300.000 ucranianos que han llegado a Alemania.

10.32 am: Brandeburgo prohíbe el transporte de animales a Rusia, Ucrania y Bielorrusia

El estado de Brandeburgo ha detenido las transferencias de animales a Rusia, Bielorrusia y Ucrania. El Ministerio de Protección al Consumidor de Potsdam ha anunciado que, a la luz de la guerra, está prohibido el transporte prolongado de animales como ganado vacuno, ovino y porcino desde Brandeburgo hacia ya través de los estados federales. El enclave ruso de Kaliningrado, ubicado entre Polonia y Lituania, es una excepción.

Según la información, Rusia ha sido durante mucho tiempo el país de destino más importante para el transporte de animales desde Brandeburgo. “Con la agresiva guerra rusa en Ucrania y la confusa situación asociada con ella, no podemos garantizar la seguridad de los transportistas ni la seguridad de los animales”, dijo la Secretaria de Estado para la Protección del Consumidor, Anna Heer Stover (Greenz).

10.25 am: Según el informe, Strack-Zimmermann, Hofreiter y Roth viajan a Ucrania

Tres destacados miembros del Bundestag quieren mostrar su solidaridad con un viaje a Ucrania. Según información recibida de la Agencia Alemana de Noticias (dpa), la visita prevista para el martes en el oeste de Ucrania fue organizada por invitación de parlamentarios ucranianos. Al viaje asisten la presidenta del Comité de Defensa, Marie-Agnes Struck-Zimmermann (FDP), el presidente del Comité de Europa, Anton Hofriter (los Verdes) y el presidente del Comité de Asuntos Exteriores, Michael Roth (SPD).

Según información de la Agence France-Presse, los tres representantes del Bundestag quieren reunirse con representantes de la Kyiv Rada en el oeste del país. Por razones de seguridad, el vuelo se mantuvo en secreto hasta el final y la ubicación exacta de la reunión se mantuvo en secreto.

Los tres políticos pidieron recientemente una entrega de armas más rápida. Roth renovó su apoyo a la entrega de armas pesadas a Ucrania. Roth de Deutschlandfunk dijo que una solicitud similar de la ministra de Relaciones Exteriores de Alemania, Annalena Barbock (el Partido Verde) era “ciertamente cierta”. Ucrania debe poder “liberar” las áreas ocupadas por el ejército ruso.

10:22 am: separatistas niegan haber usado armas químicas en Mariupol

Los separatistas prorrusos en la región de Donetsk, en el este de Ucrania, han negado haber usado armas químicas en la batalla por la ciudad portuaria de Mariupol. Así lo informó la agencia de noticias rusa Interfax, citando al líder separatista Eduard Basurin.

Según la viceministra de Defensa, Hanna Maliar, los líderes ucranianos están examinando información no confirmada sobre el uso de agentes de guerra química en un intento por obtener el control total de la ciudad sitiada.

10:18 am: Londres espera intensos combates en el este de Ucrania

La inteligencia británica espera que los combates se intensifiquen en el este de Ucrania durante las próximas dos o tres semanas. El Ministerio de Defensa dijo en una actualización que los ataques rusos permanecieron enfocados en objetivos cerca de Donetsk y Luhansk. También hay un nuevo impulso hacia la ciudad de Kramatorsk, donde decenas de personas murieron en un ataque con misiles en una estación de tren la semana pasada.

Los británicos también ven indicios de retirar más tropas rusas de Bielorrusia, posiblemente con la intención de utilizarlas en el este de Ucrania.

10.10 a. m.: el ejército ruso lanzó más ataques aéreos durante la noche

Según sus declaraciones, las fuerzas armadas rusas dispararon contra 32 objetivos militares en Ucrania durante la noche. El portavoz del Ministerio de Defensa ruso, Igor Konashenkov, dijo que, entre otras cosas, fueron destruidos el sistema de misiles antiaéreos Buk-M1, así como un depósito de municiones y un hangar de aviones equipado con la tecnología de la Fuerza Aérea de Ucrania.

Las autoridades también informaron de intensos combates nocturnos en el puerto ucraniano de Mariupol. Los soldados ucranianos iniciaron un exitoso intento de brote. Esta información no era inicialmente verificable de forma independiente.

10:06: Putin llega al este de Rusia para reunirse con Lukashenko

El líder del Kremlin Vladimir Putin Llegó al Lejano Oriente de Rusia para reunirse con el gobernador de Bielorrusia, Alexander Lukashenko. La agencia de noticias RIA Novosti informó que Putin había aterrizado en la ciudad de Blagoveshchensk, cerca de la frontera con China. Lukashenko, a quien Putin quiere visitar el puerto espacial Vostochny planeado, ya está allí.

Después de conversaciones con Lukashenko, Putin quiere responder preguntas de los representantes de los medios por primera vez desde el comienzo de la guerra agresiva de Rusia contra Ucrania hace casi siete semanas. Desde el comienzo de la guerra, las fuerzas rusas han atacado Ucrania desde territorio bielorruso.

9.50 a. m.: según una encuesta, los alemanes toman decisiones de compra basadas en la guerra

Según una encuesta, a tres de cada cuatro alemanes (77 por ciento) les gusta tomar sus decisiones de compra en función de cómo actúan las empresas en la guerra de Ucrania. Este es el resultado de una encuesta realizada por Bitkom Digital Association. La decisión de muchas empresas de la industria digital de suspender el negocio de nuevos clientes en Rusia fue recibida con gran aprobación. Los consumidores han observado más de cerca cómo las empresas “se posicionan contra una Rusia agresiva”, explicó el director de Bitkom, Achim Berg. “Cualquiera que no esté claramente del lado de Ucrania corre el riesgo de perder la confianza de los agentes alemanes y corre el riesgo de perder”.

9:27 am: Grimm’s Economics critica el paquete de ayuda para las empresas

La economista Veronica Grimm ha criticado el plan de mil millones de euros del gobierno federal para las empresas alemanas durante la guerra de Ucrania. “Es muy desafortunado subsidiar el uso de combustibles fósiles subsidiando directamente el consumo de energía cuando hay aumentos significativos en los costos”, dijo Grimm a Welt. Esto reduce el incentivo para ahorrar energía. En última instancia, el precio del gas en las bolsas de valores se mantendrá alto y el “fondo de guerra” ruso se llenará aún más.

9:12 am: UNICEF describe la guerra como una “pesadilla para niños”.

Según UNICEF, al menos 142 niños han sido asesinados en Ucrania en las siete semanas desde la invasión rusa. De hecho, sin embargo, es probable que las cifras sean mucho más altas, dijo la organización. Las autoridades ucranianas informaron de al menos 186 niños y jóvenes muertos y 344 heridos. UNICEF también señaló a los muchos menores que huyeron con sus familias o continuaron perseverando en la zona de guerra. “La guerra sigue siendo una pesadilla para los niños de Ucrania”, dijo el Coordinador de Asistencia de Emergencia de UNICEF, Manuel Fontaine.

8.52 a. m.: Líneas de escape acordadas nuevamente

Según información ucraniana, se han acordado nueve corredores de escape para los lugares sitiados. Entre ellos estaba la ciudad costera acordonada de Mariupol, dijo la viceprimera ministra Irina Wirishuk. Desde allí, los civiles pueden ponerse a salvo en vehículos privados. Se dice que cinco de los nueve carriles están ubicados en la región de Luhansk, en el este de Ucrania. Según fuentes ucranianas, las fuerzas rusas están experimentando una vez más fuertes bombardeos.

8:43 am: La guerra ha enviado la inflación a su nivel más alto desde 1981

Los precios más altos de la energía como resultado de la guerra de Ucrania hicieron que la vida en Alemania fuera más cara en marzo de lo que había sido en más de 40 años. Según la Oficina Federal de Estadísticas, los consumidores pagaron un promedio de 7.3 por ciento más por bienes y servicios que el año anterior. “En marzo de 2022, la inflación alcanzó un nuevo máximo desde la unificación alemana”, dijo.

“En los antiguos territorios federales, hubo tasas de inflación igualmente altas en el otoño de 1981, cuando los precios del petróleo aumentaron drásticamente como resultado de la primera Guerra del Golfo entre Irak e Irán”. Esto significa que la inflación está lejos del 2% que el Banco Central Europeo (BCE) ve como ideal para la economía a medio plazo.

8.38 a. m.: FDP para la entrega urgente de armas pesadas a Ucrania

El secretario general interino del Partido Democrático Libre, Bijan Gir Saray, pidió la entrega rápida de armas pesadas a Ucrania. “Estoy convencido de que el gobierno federal debe proporcionar armas pesadas”, dice en la revista matutina ARD. Rusia se está reposicionando y la guerra está entrando en una nueva fase. “La guerra se volverá más brutal y agresiva en las próximas semanas. Esto significa que debemos hacer todo lo que esté a nuestro alcance para garantizar que Ucrania pueda defenderse”. En los próximos días, el gobierno hablará sobre envíos de armas. “Pero una cosa está absolutamente clara, esta decisión debe tomarse rápidamente, porque no tenemos una gran cantidad de tiempo”.

08:23: Kiev: las fuerzas rusas se preparan para lanzar una ofensiva en el este

Según información de Kiev, las fuerzas rusas quieren avanzar en una ofensiva inminente en la frontera administrativa de la región de Donetsk, en el este de Ucrania. El Estado Mayor de Ucrania ha anunciado que Rusia intentará capturar la ciudad portuaria de Mariupol en el Mar de Azov, ya muy disputada, y la pequeña ciudad de Popasna en la región de Lugansk. Desde allí se debe lanzar un ataque a Curacho. Los rusos están actualmente en proceso de completar la transferencia de sus fuerzas a las regiones rusas de Belgorod y Voronezh, cerca de la frontera.