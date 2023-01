Batallas entre Solidar y Bashmut: “importancia más política que estratégica”

entrevista



¿Son las ciudades sitiadas de Solidar y Pashmut tan estratégicamente importantes? En cambio, dice el experto militar Jade. Sobre todo, el Kremlin está más interesado en lograr el éxito político. ¿Está mal calculado el liderazgo ucraniano?

tagesschau.de: ¿Cuál es el significado de las batallas por Solidar y Bakhmut en el contexto general de la guerra?

Franz Stefan Gade: No sobrestimaré la importancia de estas batallas. La situación estratégica general en el frente no cambiaría significativamente si Solidar y Bakhmut cayeran. Sigue siendo una guerra de desgaste. Y Rusia, desde una perspectiva puramente militar, no se trata tanto de capturar territorio como de sangrar a las fuerzas ucranianas y sujetarlas, evitando así una ofensiva terrestre, digamos, desde Zaporizhia, apuntando a Melitopol.

En las próximas semanas y meses, se desplegarán aproximadamente 200 000 hombres adicionales movilizados por las fuerzas armadas de Rusia; en este momento, se estima que hay 100 000 desplegados en Ucrania. Y luego podría ocurrir un ataque en la región de Kharkiv o desde Bielorrusia.

Sin embargo, creo que las posibilidades de éxito si se ataca Kyiv desde la dirección de Bielorrusia son relativamente bajas. Pero es un problema adicional con el que tiene que lidiar el Estado Mayor de Ucrania.



a una persona Franz Stefan Gade es experto militar e investigador del Instituto de Estudios Estratégicos Internacionales de Londres.

‘El Kremlin necesita una victoria’

tagesschau.de: ¿Qué importancia tiene el valor estratégico de Solidar y Bashmut?

grave: El valor de estas ciudades no es tanto estratégico, aunque cabe señalar que Bajmut es un importante centro de transporte de la región. Tiene más que ver con el hecho de que ambas partes han declarado que esta ciudad es importante porque es importante.

Creo que Bakhmut es principalmente de importancia política para el Kremlin. Necesita una victoria para las unidades rusas. Aquí entran en juego factores internos, dado que el presidente checheno, Ramzan Kadyrov, y el jefe mercenario de Wagner, Yevgeny Prigozhin, han confirmado repetidamente que sus unidades han logrado apoderarse del territorio en los últimos meses.

El éxito en Solidar y Bakhmut sería una victoria para las fuerzas rusas. El éxito estará determinado principalmente por infligir grandes pérdidas a las fuerzas ucranianas. Por supuesto, también ocupan un lugar muy alto en el lado ruso, y también entre los mercenarios de Wagner, donde de los 50.000 reunidos, tal vez entre 10.000 y 15.000 de los mercenarios resultaron muertos o heridos.

“Tal vez un error de cálculo por parte de los líderes ucranianos”

tagesschau.de: ¿Tiene algún sentido que los ucranianos enfrenten esto en este momento en lugar de conservar fuerzas en otras batallas?

grave: Aquí solo puedo especular sobre lo que determina las acciones del liderazgo político ucraniano. Tal vez hubo un error de cálculo aquí.

El verano pasado, en las batallas por Severodonetsk y Lysychansk, emití la consigna de no retroceder. Esto provocó grandes pérdidas en el lado ucraniano, pero aún más para las Fuerzas Armadas rusas. En ese momento había una gran escasez de soldados de infantería, es decir, soldados de infantería y reservas en general en el lado ruso. Ahora el lado ruso no sufre esta escasez, porque tiene reservas en la región que, aunque mal equipadas y entrenadas, pueden lanzarlas a la batalla.

Verde oscuro: el avance del ejército ruso. Cría: Regiones anexadas por Rusia. READ El tráfico en la frontera finlandesa está aumentando Foto: ISW/01/10/2023

Bashmut no tiene gran importancia militar. Quizás la idea rusa era dar a esta ciudad importancia política y así atraer a los ucranianos a una guerra de desgaste para que los ucranianos no llevaran a cabo una ofensiva de invierno o tuvieran que posponer la ofensiva de primavera declarada.

Si no hay una gran ofensiva del lado ucraniano, esto puede ser una indicación de que se ha producido este efecto de desgaste y que las Fuerzas Armadas de Ucrania actualmente no pueden realizar operaciones ofensivas. Sabemos por varios informes de diferentes agencias de inteligencia que ambas partes se están quedando sin municiones.

“No es realista que las fuerzas rusas puedan tomar Kyiv”

tagesschau.de: Actualmente, se especula con frecuencia que puede haber un nuevo ataque ruso a la capital, Kyiv, ya lo mencioné al principio. ¿Ves alguna señal de eso? ¿Cuáles son las posibilidades de éxito?

grave: Esto sigue siendo una posibilidad. La única pregunta es: ¿Qué tipo de fuerzas ucranianas comprometerán? ¿Y las posibilidades de éxito de las fuerzas armadas rusas serían mejores que en febrero de 2022, cuando no tuvieron éxito con un número mucho mayor de fuerzas rusas y lo que vieron como un mejor equilibrio de fuerzas?

Para conquistar Kyiv en combate urbano, probablemente se necesitarían al menos 200.000 a 300.000 soldados. Es completamente irreal que las fuerzas rusas capturen Kyiv en este momento porque las fuerzas simplemente no están allí.

“ambos lados aprenden”

tagesschau.de: Y las Fuerzas Armadas de Ucrania han estado aprendiendo desde febrero.

grave: Sí, están bien preparados para un ataque y conocen las direcciones desde las que puede ocurrir. Los preparativos de los lados bielorruso y ruso no pasarán desapercibidos.

No creo que las fuerzas armadas rusas tengan muchas posibilidades de éxito, porque los suministros serán muy difíciles. Todavía no hay superioridad aérea, hay pocas carreteras para viajar y una red ferroviaria limitada.

Las Fuerzas Armadas de Ucrania ahora tienen mucha más experiencia en defensa, son más fuertes en número y tienen posiciones defensivas bien establecidas e independientes. El elemento táctico de sorpresa tampoco estaba presente para las Fuerzas Armadas rusas, gracias al buen funcionamiento de las operaciones de reconocimiento ucranianas y occidentales.

Sin embargo, los rusos también aprendieron algo nuevo, que a menudo fue suprimido. Ambos bandos se han adaptado y están tratando de implementar nuevos conceptos operativos sobre cómo derrotar al enemigo en el campo de batalla.

“En última instancia, se trata de romper la voluntad de luchar”.

tagesschau.de: Sin embargo, es difícil imaginar que las Fuerzas Armadas rusas estén satisfechas con el statu quo, especialmente porque el efecto de la movilización aún no se ha explotado por completo.

grave: El objetivo principal de las fuerzas armadas rusas, en términos puramente militares, no es lograr ganancias territoriales grandes y rápidas. Se trata mucho más de inmovilizar a las fuerzas ucranianas en otras regiones del país, infligiéndoles grandes pérdidas y, en última instancia, quebrando la voluntad de luchar. O prolongar este conflicto hasta que el apoyo occidental esté en las cavernas.

La conversación fue dirigida por Eckart Aretz, tagesschau.de