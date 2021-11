Bayern de Múnich: solo las mujeres del Bayern viajan a Qatar – Bundesliga

En cuanto a Müller, Lewandowski and Co., no irán a Qatar en invierno. Debido a la apretada agenda, nuevamente hay un campo de entrenamiento para la división masculina profesional. ¡Esto no se aplica a las mujeres!

Según la información de BILD, el equipo del entrenador Jens Scheuer, de 43 años, viajará a Doha durante una semana a mediados de enero. No es la primera vez: las mujeres de Munich han estado en forma durante la segunda mitad de la temporada en Qatar desde 2018.

La asociación enfatiza repetidamente que este debe ser un ejemplo importante en términos de igualdad. El presidente Herbert Hainer, de 67 años, dijo una vez en una entrevista con BILD: “Hemos completado no solo el campo de entrenamiento masculino, sino también el campo de entrenamiento femenino en Doha, que es una señal de igualdad y aprecio por la mujer y el deporte femenino en su conjunto. . No podemos usarlo para reemplazar el discurso político. Pero el deporte tiene el poder de cambiar las cosas “.

Los hombres habían estado viajando a Qatar a principios de año desde enero de 2012 para prepararse perfectamente para el sprint final del torneo. En el invierno de 2021, Doha fue cancelada días antes de la segunda mitad de la temporada para mujeres y hombres debido a Corona. En el invierno de 2022, solo los hombres cancelarán el campamento de invierno en el estado desértico.

El factor decisivo fue la apretada agenda y las muy cortas vacaciones de invierno. La primera mitad de la temporada termina entre el 17 y el 19 de diciembre, y la segunda mitad de la temporada comienza nuevamente el 7 de enero. Los campos de entrenamiento en Qatar suelen durar entre ocho y diez días, incluida la llegada y la salida.

Las mujeres tienen unas vacaciones de invierno más largas (del 20 de diciembre al 4 de febrero), por lo que pueden pasar fácilmente una semana en Doha. Las mujeres del Bayern lideran actualmente la liga, dos puntos por detrás de sus perseguidoras, el Wolfsburgo.