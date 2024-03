Bayern de Múnich: Thomas Tuchel le da fuerza a Leroy Sané antes del partido en Darmstadt | Deportes

Klare Ansage an Leroy Sané (28)!

Der Offensiv-Star des FC Bayern steckt in einer Tor-Krise – er ist seit 21 Pflichtspielen ohne Treffer.

Sein letztes Tor erzielte er Ende Oktober 2023 in der Hinrunde beim 8:0 gegen Darmstadt – den kommenden Gegner in der Bundesliga am Samstag (15.30 Uhr/Sky)!

Tuchel macht Bayern-Star Sané Dampf!

Vor der Auswärtspartie am letzten Spieltag vor der Länderspielpause machte Thomas Tuchel (50) seinem Superstar auf der Pressekonferenz am Freitag mächtig Dampf: „Er muss morgen erst liefern! Sonst hat er keine Pause, sonst muss er die ganze Woche antreten und trainieren.“

Ein Grund für Sanés Tor-Krise: Den Nationalspieler plagen seit Wochen Schmerzen an der Patellasehne und auch noch Hüftprobleme. Immer wieder biss er auf die Zähne — zuletzt beim 8:1 gegen Mainz (Auswechslung in der 62. Minute). Zwischenzeitlich setzte Sané in Freiburg (2:2) einmal aus (sein einziges verpasstes Saisonspiel), danach kam er mit Schmerzen zurück.

Bei den kommenden Länderspielen gegen Frankreich (23. März) und die Niederlande (26. März) darf Sané nicht für die DFB -Elf auf dem Rasen stehen. Er sah Ende November beim 0:2 gegen Österreich nach einer Tätlichkeit die Rote Karte und wurde für drei Spiele gesperrt.

Nach dem Darmstadt-Spiel hat Sané Zeit, um sich in München auszukurieren!

Tuchel: „Er wird hier sein und ein bisschen mit uns trainieren. Er wird die Möglichkeit haben, die vielen Wehwehchen ausklingen und behandeln zu lassen. Aber, großes Aber: Er muss erst mal liefern! Da muss er hundert Prozent liefern! Da geht der Fokus hin.“

Die DFB-Pause soll der Offensiv-Star vor allem nutzen, um nach den Länderspielen im Liga-Kracher gegen Dortmund (30. März, 18.30 Uhr) ein entscheidender Faktor zu sein. Tuchel: „Wir werden ein gutes Programm für ihn finden, dass er gegen Dortmund nachlegen kann!“ Dafür muss Sané aber erst mal in Darmstadt vorlegen…