Bayern Múnich: Amenazas a la familia de Robert Lewandowski Deportes

Entonces el fútbol pasa a un segundo plano.

El lunes por la noche, la estrella del Bayern Munich, Robert Lewandowski, de 33 años, regresó a Munich por primera vez desde que comenzó la escena de la transferencia.

A las 21:14 horas, el polaco desembarcó de su avión privado en el aeropuerto de Múnich. Llamativo: la esposa Anna (33) y las hijas Clara (5 años) y Laura (2) no estaban presentes cuando regresó el dos veces futbolista mundial.

Ahora está claro por qué Lewandowski emprendió el viaje solo: ¡el Bayern de Múnich está preocupado por su familia! Según el periódico polaco WP SportoweFakty, el atacante recibió recientemente amenazas de muerte en las redes sociales, que se decía que también estaban dirigidas a su familia.

En el entorno personal de Lewandowski también preocupan las reacciones a su petición de cambio.

Lewandowski amigo Tomasz Zwik a BILD: “Robert siempre ha podido contar con el apoyo de los fanáticos del Bayern y ha tenido un gran respeto por ellos, pero las muchas mentiras que han surgido sobre él han provocado reacciones preocupantes, especialmente cuando se trata de su familia.”

Además: “Los fanáticos no saben cómo son realmente las conversaciones entre Robert y la gerencia del club. Todo lo que saben se basa en un mensaje unilateral y, a menudo, profundamente distorsionado”.

Hace dos semanas, Zawilak, quien lidera el “equipo Lewandowski” y es responsable de marketing y relaciones públicas en Lewandowski, ya había expresado críticas por la forma en que se había tratado a Lewandowski.

Le dijo a BILD: “No sé de dónde vienen los rumores de una huelga. No hubo tal pensamiento. Desde que Robert dijo que no renovaría su contrato, surgieron varios bulos para lastimarlo y provocarle resentimiento”. Por eso ha habido tanto odio y graves amenazas contra él en las redes. Jugar con las emociones como club es parte del fútbol, ​​pero en estos días hay que tener mucho cuidado y no ir más allá de ciertos límites”.

Algunos fanáticos parecen tan molestos por las transferencias del siete veces goleador de la Bundesliga que ahora han cruzado la línea y han separado a la familia Lewandowski, al menos por un tiempo.