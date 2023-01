Bayern Munich: Debido al verano – la leyenda del club criticó – “No puedo entender” | Deportes

¡El Bayern por fin tiene un nuevo número 1!

Después de semanas de investigación de póquer e investigación de transferencias, la transferencia de Yann Sommer (34) se autorizó el jueves. El portero se mudará de Gladbach a Bayern por una tarifa de transferencia de 8 más 1,5 millones como reemplazo del lesionado Manuel Neuer (36/pierna rota). ), fichado hasta el año 2025. Será en el área del Bayern Múnich por primera vez hoy en Leipzig.

El Bayern está muy contento, dice su presidente Oliver Kahn (53 años): “Jan Sommer es un refuerzo valioso para nosotros porque tiene una gran experiencia internacional y además conoce la Bundesliga desde hace muchos años. Tiene todo lo que necesita para estar con nosotros”. inmediatamente para poder contribuir con su parte al éxito. Estamos seguros de que podemos lograr nuestros objetivos con Jan Sommer”.

La leyenda del Bayern de Múnich es muy crítica con el cambio, ¡por una razón muy específica! “No puedo entender por qué se construyen X millones de campus para jóvenes y luego no pueden traer un buen portero para el primer equipo. No debería ser el caso de un joven. equipo para jugar en la Liga Cuatro, eso es algo que hay que cuidarlo y no siempre comprar a los mejores jugadores de otros clubes. No tiene nada de malo tener suficiente dinero. Pero ese no es el punto de un campus”.

De hecho, Meyer está abordando un punto delicado en Bavaria: el campus se inauguró en 2017 y costó más de 70 millones de euros. Debe asegurarse de que muchos de sus talentos en el futuro lleguen al equipo profesional. Pero hasta ahora, la joya superestrella Jamal Musiala (19) ha sido la excepción, y ninguno de los jóvenes ha dado el salto de forma permanente. También hay una falta de coraje para lanzar talento por un período de tiempo más largo.

Jan Sommer debutó este jueves en el entrenamiento del Bayern Foto: Twitter/Bayern Múnich

El hecho de que el segundo equipo solo juegue en la liga regional en lugar de la tercera liga también molesta al Bayern, lo que dificulta mucho la introducción de talento en el fútbol profesional.

Después de todo, hubo algunos talentos en el campus recientemente en formación profesional. Con Arjun Ibrahimovic (17), el Bayern tiene otra estrella de ataque que se cree que pronto podrá llegar a ser profesional. También forma parte de la plantilla del Leipzig en la actualidad.

Sobre todo en el puesto de portero, no hace tanto tiempo había un joven que habría sido un serio candidato a la portería del Bayern de Múnich. Johannes Schenk (19) y Ritzy Hulsmann (18) son actualmente dos jóvenes talentos entre los profesionales, pero el objetivo profesional es claramente demasiado grande para ellos. Además, últimamente ha habido mucha mala suerte con las lesiones entre los porteros del equipo juvenil.

De todos modos, solo había un gran jugador del Bayern de Múnich de su linaje: el propio Sepp Maier…