Bayern Munich: Una confesión indirecta de Manuel Neuer -ninguna estrella del Bayern lo ha admitido todavía- la Bundesliga

después de amargo En los cuartos de final ante el Villarreal, hubo denuncias violentas de la prepotencia de los españoles hacia el Bayern.

El centrocampista Dani Parejo (33) se burla de Julian Nagelsmann (34) en particular tras llegar a semifinales: “El entrenador, al que no conozco, se burló del Villarreal y del fútbol, ​​del club, cuando dijo que quería hacer progresos claros”. en el partido de ida”. Sin embargo, el entrenador del Bayern de Múnich no hizo tal declaración. Al contrario, Nagelsmann advirtió explícitamente al Villarreal, que derrotó a la Juventus en Turín en los octavos de final. Quizás su equipo subestimó un poco al rival.

Sorpresa: el capitán Manuel Neuer (36) ahora ha confirmado indirectamente las acusaciones de arrogancia.

El arquero: En las competencias de copa no estuvimos en el escenario importante. Desafortunadamente, eso era un hecho, y tenemos que hacerlo mejor. Nunca es que nosotros, como Bayern Munich, podamos asumir que pasaremos a la siguiente ronda. ¡En cambio, tenemos que tomar en serio a cada oponente y tenemos que llevarlo con nosotros en la nueva temporada! “

Esto quiere decir: ¡El Bayern no se tomó en serio al Villarreal!

Esto se notó especialmente en el partido de ida, que el Múnich perdió 1-0 en casa. En el partido de vuelta en el Allianz Arena, el campeón récord alemán no consiguió más de 1: 1. Se falló el gol mínimo de semifinales.

Aquí es donde encontrarás contenido de las redes sociales. Para interactuar o ver contenido de las redes sociales, necesitamos su consentimiento. Activar redes sociales

READ Rafael Nadal fuera por varias semanas - fractura forzada debido a una fractura por estrés de la caja torácica izquierda

El técnico del Bayern, Oliver Kahn (52), también admitió recientemente en el “doble pase” en el Deporte 1 que le sorprendió la aparición de los españoles: “Nos sorprendió la calidad con la que jugaba el Villarreal, cómo jugaba en defensa. Asumimos que preferían jugar con balones largos. Luego jugaban atrás, eso es lo mejor”.

El Bayern no debe permitir que eso vuelva a suceder la próxima temporada…