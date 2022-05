BBC enferma Deborah James: ‘Tengo miedo de dormir’

Hace dos semanas, Deborah James anunció que está recibiendo cuidados paliativos.

La presentadora de la BBC, que tiene cáncer de colon, ahora ha dado una actualización sobre su estado de salud actual.

Durante años, la presentadora de la BBC, Deborah James, luchó contra el cáncer de colon antes de revelar que había dejado el tratamiento y se estaba preparando para morir. Desde entonces, el hombre de 40 años ha recibido apoyo de todo el mundo, Incluso el príncipe William la visitó en la casa de sus padres., para otorgarle la Orden de Equitación. La actitud positiva del presentador inspiró a muchas personas.

Ahora Deborah James tiene una Periódico británico “The Sun” Dar una actualización sobre su salud. “La verdad es que no sé cuánto tiempo me quedé”, admite James. Se siente ‘agotada’ pero no está ‘en su lecho de muerte’. El periodista describe que la muerte fue “inesperada” y agrega: “Tengo miedo de dormir y esa es una de las principales razones por las que estoy tan cansada. Tengo miedo de dormir”.

El amor de la familia de Deborah James es ‘increíble’

Desde que la mujer de 40 años se preparaba para su muerte, su familia no se ha apartado de ella, como describe Deborah James. “Lo que he visto de ellos en las últimas dos semanas es amor verdadero, amor profundo. Es abrumador. Todos fueron increíbles”, dice la madre de dos hijos. “Sé que la presión sobre ellos es grande en este momento. No puedo hacer nada sin su ayuda”.

Especialmente para sus hijos, Eloise, de 12 años, y Hugo, de 14, quiere mantenerse fuerte hasta el último día: “Definitivamente no quiero que mis hijos vean lo molesta y desesperada que estoy. Los quiero”. para ser bella tienes recuerdos.”

