¿Beber alcohol puede causar el síndrome de Korsakoff?

de: Ulrich Hanninger

Los problemas de memoria y la confusión son síntomas típicos del síndrome de Korsakoff. El alcohol es una de las principales causas de demencia.

Una forma rara de demencia que puede aparecer años antes con ciertas señales de advertencia es lo que se llama síndrome de Korsakoff. Esto se debe principalmente al consumo de alcohol, por lo que también se le llama coloquialmente demencia alcohólica. La enfermedad no suele aparecer hasta que las personas superan los 40 años.

Demencia: ¿Es el alcohol la única causa del síndrome de Korsakoff?

El síndrome de Korsakoff es una forma rara de demencia que generalmente es causada por el consumo prolongado de alcohol. (Avatar) © Shotshop/Imago

Introducción El síndrome de Korsakoff es la encefalopatía de Wernicke, que también es un trastorno cerebral. Esto se expresa infranken.de Por lo tanto, en casos de confusión y problemas oculares causados ​​por la deficiencia de tiamina, es decir, la deficiencia de vitamina B1, que también puede provocar dolores musculares. Si esto no se reconoce y se trata, como resultado se desarrollará el síndrome de Korsakoff.

En la mayoría de los casos, el culpable es el alcohol, ya que su consumo prolongado se asocia con desnutrición, disminución de la capacidad de absorción y, por tanto, con una aparente deficiencia de vitamina B1. msdmanuals.com. Esto tiene efectos nocivos en el cerebro humano.

¿Qué es el síndrome de Korsakoff? El síndrome de Korsakoff es una enfermedad cerebral. El síntoma más común es la mala memoria. La forma de demencia generalmente se desarrolla después del consumo prolongado de alcohol. READ ¿Cómo reconozco la septicemia?

Pero también existen otras enfermedades preexistentes que parecen favorecer su aparición. cómo netdoktor.de Muchos pacientes han sufrido previamente lesiones en la cabeza o inflamación del cerebro (encefalitis), para quienes es fundamental actuar rápidamente, explica.

¿Cuáles son los síntomas típicos de la demencia?

Los síntomas pueden ser graves. netdoctor Inicialmente puede ser completamente indeterminado. Los pacientes se quejan, por ejemplo, de fatiga o dolores de cabeza, lo que también puede indicar presión arterial alta, así como zumbidos en los oídos. Son inestables y parecen desconcentrados en lo que les rodea. Los síntomas más comunes a medida que avanza son:

confusión

Los trastornos del equilibrio y los mareos suelen tener una causa psicológica.

Confusión

Problemas de memoria/olvidos anormales

Movimientos oculares incontrolables

Problemas de la vista

Temblar

Trastornos circulatorios y desmayos.

El síndrome de Korsakoff se caracteriza principalmente por alteraciones de la memoria, como la incapacidad de recordar cosas nuevas. La memoria a corto plazo se ve especialmente afectada. Explicó que a este trastorno también se le llama síndrome de amnesia. infranken.de. Pero la memoria a largo plazo también se debilitará a largo plazo.

Además, habrá confusión y problemas de autoorientación. Agrega que debido a que los pacientes a menudo tratan de ocultar su discapacidad mental, tienden a ocultar netdoktor.de. Por eso inventan historias o incluso mentiras descaradas para ocultar lagunas en la memoria. En general, la personalidad de una persona cambia con la demencia.

Curso adicional

Los problemas de memoria aumentaron netdoktor.de Se vuelve cada vez más fuerte a medida que avanza la enfermedad. También hay una pérdida de sentido del tiempo. La fatiga se convierte en letargo total y es seguida por movimientos oculares incontrolables con alteraciones visuales y marcha inestable. Esto último se debe principalmente a la encefalopatía de Wernicke.

Diagnostico y tratamiento

Al realizar un diagnóstico, ayuda al médico conocer la historia exacta del paciente. Sólo así se pueden determinar enfermedades previas o años de consumo de alcohol. La enfermedad cerebral se puede descartar mediante tomografía computarizada (CT) o resonancia magnética (MRI). La deficiencia de vitamina B1 se diagnostica mediante un análisis de sangre, que en el futuro también debería ser posible para la detección temprana de la demencia. A menudo también se controla la función hepática. msdmanuals.com.

Además de la abstinencia total del alcohol, la abstinencia sexual tiene un efecto muy positivo en todo el organismo. El tratamiento de este tipo de demencia también incluye la ingesta de vitamina B1. A menudo también existe un entrenamiento especial de la memoria y varios trucos para mejorar la memoria, así como psicoterapia. Las posibilidades de recuperación son altas. infranken.de Pero es pequeño, intenta aliviar más los síntomas. La experiencia ha demostrado que las discapacidades causadas por este tipo de demencia no se pueden revertir. Sin embargo, en casos raros, se produce una mejora.

