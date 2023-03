Beijing debería hablar con Selinsky: Schulz y Macron hablan con Xi sobre su conciencia

Durante la semana, Vladimir Putin y Xi Jinping mostraron unidad. Sin embargo, el jefe de Gobierno alemán y el jefe de Estado francés ven margen para las negociaciones. Macron está presionando por la unidad europea y Schulz para tomar el teléfono.

El canciller Olaf Scholz está instando a los líderes chinos en Beijing no solo a hablar con Rusia, sino también con Ucrania. Después de la cumbre de la UE en Bruselas, Schultz declaró “que deberíamos hablar no solo con el presidente ruso, sino también con el presidente ucraniano”. El canciller también reafirmó que la base para una paz justa en Ucrania es la retirada de las fuerzas rusas. “Esto está claro al menos para mí y luego también debe decirse en el debate público”.

El jefe de Estado y líder del partido chino, Xi Jinping, se reunió con el presidente ruso Vladimir Putin en el Kremlin el martes pasado para hablar sobre la guerra y ampliar la asociación estratégica entre los dos países. Beijing había presentado previamente su propio plan para la paz en Ucrania, que coincidía en gran medida con las demandas rusas. En febrero, el gobierno de EE. UU. también advirtió sobre los envíos de armas chinas a Rusia.

Pero según todas las apariencias, eso no ha sucedido todavía. Hasta el momento, estas entregas no han sido monitoreadas, dijo Schultz en Bruselas. Al mismo tiempo, el canciller advirtió a China que no cambie de opinión: esto sería un “gran error”, dijo Schulz.

Europa debe hablar con una sola voz

No solo en Berlín, sino también en París, se están haciendo intentos de influir en el liderazgo chino. Después de la cumbre de la UE en Bruselas, el presidente francés, Emmanuel Macron, sugirió que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, lo acompañe en su viaje a China en abril. Macron dijo después de que terminó la cumbre en Bélgica que también había hablado con el canciller Scholz sobre el hecho de que Europa tenía que hablar con una sola voz en China.

“Estamos de acuerdo en que queremos que China esté de nuestro lado para presionar a Rusia para que no use armas químicas o nucleares”, dijo Macron. Quiere viajar a China del 4 al 8 de abril. Macron acogió en principio el plan de paz chino para Ucrania, pero al mismo tiempo pidió a Pekín que no entregue armas a Rusia.

Schultz ya había viajado a Beijing a principios de noviembre. Macron anunció previamente en Berlín un viaje juntos. Sin embargo, Schulz se negó porque era su visita inaugural como consultor.