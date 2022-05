Berkshire AGM: Warren Buffett: No pagará $ 25 por todos los Bitcoins en el mundo | Boletin informativo

Publicaciones en este artículo Forex en este artículo

• Los accionistas vuelven a cuestionar a Warren Buffett sobre Bitcoin

• El CEO de Berkshire Hathaway prefiere acciones productivas

• El diputado Buffett Munger piensa que Bitcoin es estúpido y malvado

La leyenda de Wall Street, Warren Buffett, nunca ha ocultado el secreto de su rechazo a Bitcoin. Por el contrario: en una entrevista inolvidable con CNBC en 2018, describió la criptomoneda más popular del mundo como un “cuadrado de veneno para ratas” y aconsejó a los inversores que se mantuvieran alejados. Compare el bombo criptográfico con la manía de los tulipanes holandeses de 1637, que pasó a la historia económica como la primera burbuja especulativa del mundo.

Dado esto, no es de extrañar que los fanáticos de Bitcoin tengan tan poco afecto por Buffett. El inversionista y multimillonario germano-estadounidense Peter Thiel recientemente puso esto en corto. En la conferencia “Bitcoin 2022” en Miami, explicó que Buffett, “el abuelo sociópata de Omaha”, como él lo llama, encabeza la “lista de enemigos” de los oponentes de Bitcoin, así que eso es todo. Enemigo No. 1 de Bitcoin Probablemente.



Buffett sigue siendo anti-Bitcoin

Mientras tanto, Warren Buffett sigue estando en contra de las criptomonedas, tal vez, como él mismo admite, simplemente porque no son accesibles a su edad. Esto se hizo evidente nuevamente en la reunión general anual de la firma de inversión Berkshire Hathaway, que él dirige este año. Después de que la pandemia se detuviera durante dos años, el evento de culto, también conocido como el “Woodstock de los capitalistas”, volvió a ocurrir en persona.



Ahora se está volviendo divertido cuando se le pregunta al hombre de 91 años en una reunión de accionistas si su opinión sobre Bitcoin ha cambiado mientras tanto. Y este año también. Sin embargo, el oráculo de Omaha no solo tenía una respuesta simple, sino que utilizó una analogía animada. Anunció que escribiría un cheque de 25.000 millones de dólares por el 1 por ciento de todas las tierras agrícolas de EE. UU. o el 1 por ciento de todos los apartamentos de EE. UU. La situación es completamente diferente con bitcoin: “Si me dijeras que tienes todos los bitcoins del mundo y me los ofrecieras por 25 dólares, no lo aceptaría”, dijo el multimillonario, que tiene un patrimonio neto estimado de unos 124 dólares. mil millones. “Porque, ¿qué se supone que debo hacer con él? Tengo que vendértelo de alguna manera. No servirá de nada. Por otro lado, los apartamentos generarán alquileres y las granjas producirán alimentos”.



Dada la creciente aceptación del sector de las criptomonedas, Buffett dijo que si bien no puede predecir si el precio de bitcoin aumentará en el futuro, al menos está seguro de que “Bitcoin no está produciendo nada”. Como él mismo prefiere valores productivos, bitcoin no es un activo que le gustaría tener. Por cierto, el experto en inversiones tampoco es fanático del oro, por la misma razón. Ha estado criticando durante décadas que el precioso metal amarillo es inútil y está ahí tirado, mientras las empresas ganan dinero con él.



Charlie Munger: Bitcoin es ‘estúpido y malvado’

Charlie Munger, mano derecha del vicepresidente de Berkshire Hathaway, Warren Buffett, quien ha criticado la volatilidad, el valor intrínseco y el uso potencial de bitcoin para fines ilegales en años anteriores, utilizó la reunión general anual para reforzar su punto de vista: “En mi vida “Me esfuerzo por evitar cosas estúpidas y siniestras que me hacen quedar mal. En comparación con otros, Bitcoin hace estas tres cosas”. El socio comercial de Buffett justificó su declaración de que las criptomonedas pronto no valdrán nada y socavarán el sistema del banco central.

redacción de finanzen.net

