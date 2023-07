Bernhard Brink hace una declaración cuestionable sobre las afirmaciones de Lindemann

Página principal televisión

de: Elena Rothammer

En ‘3nach9’, se le preguntó a la superestrella Bernard Brink sobre las acusaciones contra el delantero de Rammstein, Till Lindemann, y luego hizo declaraciones cuestionables.

BREMEN – Las acusaciones contra el cantante de Rammstein Till Lindemann (60) siguen circulando. Además, hay un comunicado en contra de esta declaración, la cantante negó las acusaciones en junio y las desestimó como “falsas sin excepción”. En el formato NDR “3nach9”, se le preguntó a la estrella del pop Bernhard Brink (71) sobre la discusión, luego de lo cual brindó un informe sobre sus propias experiencias en el negocio de la música. Sin embargo, el artista hizo una declaración dudosa.

“No Drugs, Nothing Required”: Bernard Brink difícilmente pudo salvarse de una fan femenina

Grandes vibraciones corrieron el viernes por la noche (14 de julio) en “3nach9”. Evelyn Burdecki, de 34 años, incluso se echó a llorar. Cuando Bernard Brink fue entrevistado por la mediadora Judith Rackers (47), habló sobre las acusaciones de Lindemann, entre otras cosas. El cantante pop luego miró hacia atrás e informó sobre sus aventuras en la década de 1970 en el apogeo de su carrera.

“Todo se desató en los años 70. No había sida, no había corona, no necesitábamos caídas, las chicas estaban todas allí, genial”, dijo Bernhard Brink, basado en las acusaciones contra Till Lindemann. Y no necesitábamos anestesia, nada. Fue un momento increíble y también pensé, soy un chico tan genial que las chicas piensan que soy tan genial. Nos dieron la vuelta”.

Transgresiones de los años 70 de Bernard Brink: “También estábamos tan cerca de mí, pero no estábamos allí”

Bernard Brink describe sus aventuras en ese momento en “3nach9” con las palabras: “Estábamos tan cerca de ‘MeToo’, pero no estábamos allí”. Para él siempre hubo límites claros. “Nunca, si una chica dice: ‘No, no quiero ir allí’, nunca intentaría convencerla. Zero”. Pero no era necesario en ese momento. “Fue realmente una época completamente diferente, ya no se puede comparar”, asegura un residente de Baja Sajonia.

Se le preguntó a Bernhard Brink sobre las acusaciones contra el jugador de Rammstein Till Lindemann en “3nach9”. La exitosa estrella luego habló sobre sus experiencias como músico famoso e hizo una cita cuestionable. © Captura de pantalla / NDR / “3nach9” del 14 de julio de 2023 e IMAGO / Gonzales Photo

Sin embargo, las acusaciones contra su atacante aún se aferran a Bramstein. La banda ahora está lista para actuar en Berlín los días 15, 16 y 17 de julio, pero Rammstein llegó a la capital sin Till Lindemann. Fuentes utilizadas: “3nach9”, episodio 14 de julio de 2023