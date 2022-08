Bibi Klassen traza una línea clara y sigue a ex-Julian

Desde que se conoció su matrimonio con Julian, Bibi Klassen ha desaparecido. Ahora ha dejado de seguir a su ex en Instagram.Foto: bibisbeautypalace / instagram

Desde que se conoció su separación de Julian en mayo, Baby Clausen ha estado en línea. Su ex esposo ahora está en público con su nueva pareja Tanya Makarić y ella también tiene esta villa. España Related, que adquirió previamente con Pepe. Por otro lado, vamos de 29 años. Redes sociales No he oído nada de ella en semanas, lo que también puede tener algo que ver con el hecho de que se encontró con mucho odio hipotético.

Ahora, sin embargo, hay una señal de vida de parte de Bibi. Instagram No es una historia o un nuevo post. En cambio, el influencer trazó una línea clara en la plataforma.

Baby Clasen dejó de seguir a la ex de Julian

Cualquiera que ahora se conecte al perfil personal de Instagram de Bibi descubrirá que ha dejado de seguir a una persona: su exmarido, Julian. También eliminó todas las fotos de pareja de su tiempo juntos. Julian hizo lo último, hace unas semanas. Sin embargo, todavía sigue a Bibi en Instagram.

bibis aficionados Ahora debe estar esperando ansiosamente la próxima declaración de YouTubers. Fue vista al menos recientemente en el canal de su buena amiga Mona. Los dos sacaron a relucir su historia. Mujeres Frente al espejo, aparentemente lista para una velada divertida. Sin embargo, otra foto revela una posible herida en el brazo derecho de Bibilo que inmediatamente desató la especulación.

También ha habido un cambio extraño en el equipo de Bebe recientemente.Su exgerente, Timothy Hill, ya no figura en el sitio de administración de Tiquest y anteriormente figuraba como gerente de marketing de ventas de BibisBeautyPalace. Spacey: Baby ha sido fotografiado muy familiarmente con Timothy varias veces en los últimos meses, y ahora los dos parecen estar en camino profesionalmente.

Baby Classen todavía está cubierto

Actualmente no está claro cuál será la naturaleza de la relación entre Pepe y Julian. Hay puntos en común entre los ex cónyuges. niños Una declaración inmediatamente después de la separación indicó que los dos querían permanecer en términos amistosos solo por este motivo.

Sin embargo, un gran problema para Pepe es que durante la ruptura hubo muchas Gente Bias con Julian mientras ella es frecuentemente atacada en línea. También podría pasar algún tiempo antes de que las cosas se calmen aquí.

(Por supuesto)