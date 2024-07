¿Biden está pensando en retirarse después del desastre del duelo televisivo?

Página principal Política

de: Felix Bussjaeger, Lukás Rogala

Tras su pobre actuación en el debate televisivo contra Donald Trump, el presidente estadounidense, Joe Biden, está bajo presión. Ahora se dice que mencionó directamente la posible retirada.

Actualización del 4 de julio a las 6:58 p.m.: Después de que el miércoles por la noche se difundiera la noticia de que el presidente estadounidense Joe Biden está considerando retirarse de la campaña electoral estadounidense, los republicanos ya se han centrado en su vicepresidente. “Kamala Harris es una incompetente”, dijo Carolyn Levitt, portavoz del equipo de campaña de Trump. Añadió: “Ella ha demostrado ser la peor y más débil vicepresidenta de la historia, y ha apoyado a Joe Biden al 100 por ciento a lo largo de sus desastrosas políticas durante los últimos cuatro años”.

El propio Trump no apareció inicialmente durante los ataques. La expresidenta ha sido en repetidas ocasiones una de las mayores críticas de Kamala Harris en los últimos años. Sin embargo, desde el fallido duelo televisado entre Joe Biden, Trump ha mantenido en gran medida un perfil bajo. De todos modos, el impulso de la campaña electoral parece estar del lado de Trump.

Se dice que Biden ha considerado retirarse: el ajetreo que rodea al presidente de los Estados Unidos no tiene fin

Actualización del 4 de julio a las 4:29 p.m.: El revuelo en torno a la candidatura de Joe Biden para las elecciones estadounidenses de 2024 y la noticia de su retirada de la campaña electoral no tiene fin. Si bien todavía se consideran alternativas a Biden dentro de las filas demócratas, uno de los partidarios más importantes de Biden ahora se ha retirado.

cómo Semana de noticias Los informes indican que cada vez más partidarios de la campaña se vuelven contra Joe Biden tras la derrota en el duelo televisado. El abogado George Conway, que anteriormente donó 929.600 dólares (el máximo permitido) al Biden Victory Fund, dijo que tanto Biden como Trump deberían jubilarse. “Los candidatos presidenciales de ambos partidos principales deben dimitir por el bien del país y el suyo propio”, escribió en X.

Biden quiere conceder una entrevista tras la noticia de la retirada: La entrevista se retransmitirá el viernes

Actualización del 4 de julio a las 13:14: La Casa Blanca se apresuró a negar los informes sobre la posible retirada de Biden el 3 de julio, pero las tensiones en la política estadounidense persisten. En medio de los acontecimientos actuales, ABC News planea entrevistar a Joe Biden antes de las elecciones estadounidenses de 2024. La conversación entre el actual presidente de Estados Unidos y el moderador George Stephanopoulos está programada para transmitirse íntegramente el viernes. El plan original era presentar el programa el próximo domingo en horario de máxima audiencia.

Joe Biden Responde a los informes a retirarse Antes de las elecciones estadounidenses de 2024

Actualización del 4 de julio a las 11:18 a. m.: Aún no es momento de que Joe Biden piense en retirarse de la campaña electoral estadounidense de 2024, así lo anunció el miércoles por la noche. En un correo electrónico, su equipo de campaña escribió sobre los “días difíciles” que siguieron a la derrota en el duelo televisado contra Donald Trump.

Como resultado, Biden fue ampliamente criticado por su desempeño. Incluso aquellos cercanos al campo demócrata discutieron abiertamente la renuncia y el posible sucesor de Joe Biden. En la carta, entre otras cosas Semana de noticias El plan de Biden ahora está más que claro: “Chicos, sé que los últimos días han sido difíciles. Estoy seguro de que recibirás muchas preguntas. Estoy seguro de que muchos de ustedes también tienen preguntas. Así que permítanme decir esto de la forma más clara y sencilla posible: me postulo.

El sucesor de Biden tras la retirada tendrá poco tiempo: el presidente de Estados Unidos desmiente las informaciones sobre su dimisión

Actualizado desde el 4 de julio a las 9:20 a. m.: Tras los informes de que Joe Biden se ha retirado de la campaña electoral estadounidense de 2024, los rumores siguen latentes en Estados Unidos. el El Correo de Washington Escribió el jueves por la mañana que los demócratas tendrían poco tiempo para nombrar un sucesor con el objetivo de celebrar elecciones el próximo noviembre. Ahora el presidente de los EE.UU. y su equipo han admitido que, para facilitar las cosas, debe demostrar rápidamente su idoneidad para el puesto.

Después del duelo televisivo, los críticos de Biden quedaron gravemente impactados por el desempeño cognitivo del presidente estadounidense. Desde el debate del viernes pasado y las dudas en torno a su carácter, la reacción del demócrata ha sido sólo vacilante. A partir del martes por la tarde, comenzó a llamar a altos miembros del Congreso y concertar una entrevista con ellos. Cartas de noticias Anunció sus planes de viaje para el fin de semana, que están siendo examinados de cerca.

Rumores Acerca de joe Biden se retira

Actualización del 4 de julio a las 5:00 a. m.: A pocos meses de las elecciones estadounidenses de noviembre de 2024, el aire se vuelve cada vez más tenue para el presidente Joe Biden. Los demócratas exigen cada vez más que Trump, de 81 años, se retire de la carrera presidencial. La Casa Blanca sigue apuntando Cualquier rumor sobre la salida de Biden. Sin embargo, parece cuestionable si podrá soportar la presión y durante cuánto tiempo. La razón también son las encuestas de opinión que sitúan a su oponente, Donald Trump, cada vez más a la cabeza. Encuestas Los New York Timesde cnn Y Wall Street Journal Ahora vemos que Biden está detrás de Trump entre seis y ocho puntos porcentuales.

La Casa Blanca lo desmiente: Biden seguirá en carrera contra Trump en las elecciones estadounidenses de 2024

Actualización del 3 de julio a las 22:10 horas: La Casa Blanca ha Debates sobre la retirada del presidente estadounidense Joe Biden Fue rechazado rotundamente en la campaña electoral presidencial de Estados Unidos. La secretaria de prensa Karine Jean-Pierre dijo a los periodistas el miércoles que Biden no se retiraría “bajo ninguna circunstancia”. Añadió que el mensaje en sí provino “directamente del equipo de campaña”.

Desde la desastrosa aparición de Biden en un duelo televisado con Donald Trump, ha estallado un debate entre los demócratas estadounidenses sobre si deberían sustituir al hombre de 81 años por otro candidato presidencial.

¿El presidente estadounidense Joe Biden está a punto de retirarse de la campaña electoral?

Primer informe del 3 de julio a las 17:14 horas: WASHINGTON, D.C. – Joe Biden parece estar considerando retirarse de la campaña presidencial. Esto es lo que mencioné Los New York Times Citado por una de las personas cercanas al actual presidente de Estados Unidos. El informe afirma que si Biden ya no puede convencer al público de que es apto para el puesto, se da cuenta de que “quizás no pueda salvar su candidatura”.

Biden tiene claro que ahora debe tener un buen desempeño. Entre otras cosas, en la agenda están una entrevista con ABC y eventos de campaña en Wisconsin y Pensilvania. “Él sabe que estaremos en una situación completamente diferente al final del fin de semana si juega un par de partidos más como este”, dijo. Los New York Times Fuente. Hoy, el presidente estadounidense también quiere reunirse con los gobernadores demócratas para asegurarse su apoyo. La próxima semana quiere dar una conferencia de prensa en la cumbre de la OTAN en Washington.

Andrew Bates, portavoz del presidente de Estados Unidos, dijo que esta afirmación era “completamente falsa”. La Casa Blanca no tuvo tiempo suficiente para responder a la solicitud Los New York Times Contestar. “Si el New York Times nos hubiera dado más de siete minutos para comentar sobre esto, se lo habríamos dicho”.

Poco después de la publicación del informe Los New York Times Publicado por la radio americana. cnn Citando también a un aliado, un informe con contenido similar. No estaba claro si la persona era la misma fuente. Cuando se le preguntó qué declaración quería hacer la Casa Blanca sobre este asunto, el portavoz respondió escuetamente: “Lo mismo”.

Biden se enfrenta al desastre en duelo televisivo contra Trump: la Casa Blanca niega informe del New York Times

Tras su derrota en el primer duelo televisado en las elecciones estadounidenses contra Donald Trump a finales de junio, la discusión sobre su edad y su salud volvió a acelerarse. Biden habló con voz ronca, arrastraba las palabras repetidamente y no completaba las oraciones. El pánico también se extendió dentro del Partido Demócrata. Aumentaron los pedidos de su reemplazo. (GLR/EPA)