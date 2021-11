Big Final Black Friday Weekend en Amazon, Alternate y Media Markt sin PS5

Hoy, 29 de noviembre de 2021 es Cyber ​​Monday y es la última oportunidad de conseguir un regalo de Navidad u otro regalo durante la semana del Black Friday. Big Sale termina hoy en todas las tiendas principales como Amazon, Alternate, Mindfactory, Otto, Media Markt, Saturn y Notebooksbilliger. Entonces, ya sea que todavía esté buscando un televisor, una unidad de estado sólido o productos de juegos, los cazadores de gangas del Cyber ​​Monday 2021 de hoy deben mantener los ojos abiertos una vez más. Por cierto, si estás buscando una consola Playstation 5, no tienes suerte durante toda la semana del Black Friday y hoy. Ni un solo distribuidor tenía una PS5 a la venta. Sin conexión, es posible que haya tenido más suerte con algunos minoristas como Media Markt.

¿Cuál es la diferencia entre Cyber ​​Monday y Black Friday?

Cyber ​​Monday es un evento de ventas lanzado por tiendas en línea como Amazon, mientras que Black Friday fue promovido inicialmente por minoristas tradicionales y tiendas fuera de línea. Mientras tanto, los minoristas en línea como Amazon, Alternate y Media Markt confían cada vez más en el término Black Friday, porque el nombre ya no está protegido en Alemania. Hace unos años, las tiendas todavía tenían que pagar dinero si querían anunciarse utilizando el término Black Friday. Por cierto, Internet Monday se realiza siempre entre el 26 de noviembre y el 3 de diciembre. Seguirá al próximo Black Friday el 25 de noviembre de 2022.

Las mejores ofertas en Cyber ​​Monday

Las ofertas del Cyber ​​Monday duran hasta la medianoche en la mayoría de las tiendas como Amazon. Proporcionamos una descripción general de las mejores ofertas y ofertas en el último día de la semana del Black Friday.

Lunes cibernético de Amazon

En Amazon hoy, membresía de Playstation Plus de 12 meses por solo 39,99 € en lugar de 59,99 € y videojuegos como FIFA 22. Los productos más vendidos de Amazon siguen siendo el Fire TV Stick 4K por 24,99 € o la tableta Fire TV 10 por 79,99 €. Desde el segmento de las computadoras, Amazon ofrece SSD tan importantes como el SSD Crucial MX500 de 1 TB a 77,90 €. Los productos de iluminación de Nanoleaf y Philips Hue, como Ambiance Play Lightbaer en un paquete de 2 por 117,99 €, también tienen una gran demanda este año. Si está buscando un nuevo monitor, por supuesto que también lo encontrará, y también tenemos uno para eso. Articulo adicional hecha. Encuentre los más vendidos en Amazon para lectores de PCGH en Este artículo.

Lunes Internet alternativo

Ya tenemos una de las mejores ofertas en Alternativa una herramienta arreglado. No se han agregado nuevas ofertas aquí desde el jueves y muchos productos, como tarjetas gráficas, ya están agotados. Las ofertas de magos fueron especialmente interesantes esta semana del Black Friday de Alternate. Mientras tanto, desafortunadamente, el AMD Ryzen 9 5900X solo está disponible por € 499, y todas las demás CPU AMD y solo las CPU de la vieja generación se vendieron más baratas que Intel. En este punto, nos referimos a las ofertas del Black Friday de Mindfactory un poco más abajo.

Media Market / Saturno Cyber ​​Monday

Hoy, Media Markt y Saturn iniciaron una venta especial del Cyber ​​Monday. La especialidad: Todos los artículos se pueden pedir sin cargo hasta la medianoche. Por ejemplo, un disco duro de 2 TB de Sandisk por 139 euros o un SSD WD Black SN750 NVMe de 1 TB por 94,79 euros es interesante. Una membresía de Playstation de 12 meses también está disponible aquí por 39,99 €. La consola PS5 incluida con FIFA 22 está disponible por 99,99 €. Aparte de eso, la promoción incluye muchos teléfonos inteligentes, auriculares y algunas computadoras portátiles.

Lunes cibernético automático

La semana del Black Friday también termina hoy en Otto. El televisor OLED LG 55A19LA con una diagonal de pantalla de 55 pulgadas por 799 euros es particularmente emocionante hoy en día. La serie B de calidad ligeramente superior con hasta 120 Hz en 55 pulgadas está disponible por 949 €. Entonces, si tienes Playstation 5, deberías preferir esta versión. Los televisores OLED de 65 pulgadas también están disponibles por 1.149 euros (serie A 60Hz) o 1.449 euros (serie 120Hz). La serie C es aún mejor, con un televisor OLED de 65 pulgadas a un precio de 1699 euros. Entonces, si está buscando un nuevo televisor LG OLED, tendrá dificultades para evitar las ofertas de Cyber ​​Monday de Otto.

Lunes cibernético de Mindfactory

Ahora que los populares procesadores alternativos de AMD están a la venta, simplemente debería echar un vistazo a Mindfactory aquí. Aquí el Ryzen 7 5800X todavía está disponible por 348 euros. El Ryzen 9 5950X con 16 núcleos de CPU cuesta actualmente solo 699 € en Mindfactory. El segundo mejor precio según la comparativa de precios es de 729 euros. Las tarjetas gráficas también están disponibles para la venta. La Radeon RX 6600 de MSI está disponible por 579 euros, la Radeon RX 6700 XT de Powercolor por 979 euros y la Powercolor Radeon RX 6900 XTU está disponible por 1.549 euros. De lo contrario, también hay módulos de memoria, placas base, monitores, carcasas, refrigeración, fuentes de alimentación y SSD más baratos.

Notebooksbilliger Cyber ​​Monday

Finalmente, echamos un vistazo a las ofertas que aún tiene NBB después de que termine la venta del Black Friday aquí el 29 de noviembre. El Macbook Air todavía está disponible por 979 euros. Con el código de descuento BEQUIETBWNBB puede obtenerlo de Be quiet, por ejemplo, b. El enfriador de CPU Dark Rock 4 o la fuente de alimentación Pure Power 11 de 600 W y la administración de cables son hasta un 25 por ciento más baratos. Incluso las latas y ventiladores Be quiet siguen siendo más baratos hoy en día. Aquí no debe olvidar ingresar los códigos de descuento del sitio web del Banco Nacional de Bahrein para ver las mejores tarifas.

La semana del Black Friday termina hoy en estas tiendas

A continuación encontrará una descripción general de las tiendas donde termina la semana del Black Friday hoy en Cyber ​​Monday. Por lo tanto, vale la pena volver a visitar las ofertas que acabamos de mencionar.

• Amazonas

• alternativa

• Mindfactory

• Otón

• mercado de medios

• Saturno

• Cuaderno más barato

