Billy Ray Cyrus y el virus Instagram/FireRose

¡Billy Ray Cyrus (62) tenía prisa! Se acaba de anunciar que el padre de Miley Cyrus, de 31 años, se divorciará de su esposa Virus después de sólo siete meses de matrimonio. Esta decisión parece ser definitiva: Según documentos judiciales, TMZ Disponible, se dice que le dio a su ex esposa solo dos días de separación para mudarse del departamento que compartían. Pero no dejó a su ex esposa sin un techo: como muestran los documentos, aceptó pagarle dinero por su vivienda.

Billy Ray Cyrus, músico imágenes falsas

Según los informes, Billy Ray Fairuz pagó 500 dólares por noche durante una estancia de diez días. Los documentos también establecen que también pagará su pago anterior de $5,000 mensuales por vivienda permanente en Tennessee durante 90 días o hasta que el divorcio sea definitivo. Los pagos se realizan el primero de cada mes.

Fayrouz y Billy Ray Cyrus, músicos imágenes falsas

Aún no se sabe exactamente qué impulsó a Billy Ray a tomar esta decisión radical. Ni él ni Fayrouz han comentado todavía sobre el divorcio. Sin embargo, la cantante compartió una publicación enamorada con su ex hace apenas unas semanas. Instagram sincero: “Me casé con este hombre hace seis meses. La vida no siempre es fácil, pero ayuda cuando tu marido es también tu mejor amigo”.

Encuesta de opinión Ver la encuesta completa

al perfil