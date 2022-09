Blind Fate: Edo no Yami – La aventura de acción inspirada en el folclore japonés termina hoy

Desarrolladores independientes experimentados de Juegos de Troglobytes y editor mundial 101 XP Nos complace anunciar el lanzamiento oficial de Blind Fate: Edo No Yami, un juego de aventuras y ciencia ficción ambientado en un mundo gobernado por máquinas despiadadas y sedientas de sangre. Ya puedes descargar Blind Fate: Edo No Yami desde las páginas de la tienda vapor Por $19.99 en PC, PlayStation 4, 5, Xbox One y Series X | S por $24.99!

Si aún no has visto el tráiler, puedes encontrarlo. aqui. Tenga en cuenta que su destino ciego: Edo No Yami también está en GogY el estufa Y el 101 XP puede comprar

¡El juego también llegará a Nintendo Switch por $24.99! La fecha de lanzamiento de Switch está fijada para el 22 de septiembre de 2022, así que estad atentos.

En Blind Fate: Edo No Yami, los jugadores ingresan a un oscuro período Edo de ciencia ficción similar a una máquina, donde el shogunato gobierna Japón, y su poder y estatus están profundamente arraigados en la sociedad. ¿tu logo? Sigue órdenes, obedece a tus amos y mata. Eso fue hasta que te cegó una lucha a muerte y nada es lo que parece.

Cuando te despiertas de nuevo, el equilibrio de la vida cambia en un instante. Con solo tus sensores dañados en los que confiar, debes aprender a sobrevivir y seguir los consejos de tu mentor, Tengu. Hazte más fuerte y sumérgete en el camino de la furia en este loco y fantástico mundo de cibernética y mitos antiguos. Todo lo que una vez supiste se pondrá patas arriba cuando aprendas de nuevo lo que te convirtió en un hábil samurái asesino.

¿Sucumbirás a la ceguera o superarás tus dificultades, confiarás en tu nueva tecnología y derrotarás a todos los que encuentres en una encrucijada en esta historia de destino ciego?

“Los últimos años han estado llenos de emoción y trabajo arduo, ¡y no podríamos estar más orgullosos de finalmente traer Blind Fate: Edo No Yami al mundo! Todos en Troglobytes hicieron todo lo posible por este juego, Saverio Caporusso, CEO y Game Designer en Troglobytes Games, ha sido un gran paso adelante para nosotros como equipo de desarrollo y esperamos que lo vea en el resultado final”. Estamos emocionados de poder finalmente compartir nuestro apasionante proyecto con todos ustedes y Esperamos que lo disfruten tanto como nosotros disfrutamos haciéndolo. ¡Nos vemos en el dojo! “