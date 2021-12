“Boda a primera vista”: el apartamento de Lisa sorprende a los fans

¡Se puede discutir sobre el gusto! En el último episodio de Boda a primera vista Los fanáticos pueden seguir conociendo a la pareja de recién casados. Esta vez el foco principal está en Lisa Y Mario, dónde está el Spark aún no está del todo quiero saltar. Sin embargo, en un recorrido por las cuatro paredes de Lisa, el público no nota la chispa que falta, no: ¡Los fanáticos se sorprendieron mucho más con la estadía de Lisa!

Como le anunció a Mario de antemano, la belleza rubia tiene un gusto inusual por el color, y ahora los seguidores han logrado convencerse de esto: Lisa tiene una pared verde brillante tanto en la sala de estar como en el dormitorio. “Este verde te vuelve loco”Algunos usuarios escribieron “No puedes mirar el verde todos los días. Horrible” o “Práctico, como esta pantalla verde para tu hogar”. Gorjeo.

Pero eso no parece ser un problema para Mario, al contrario. “La Pared Verde Prometida”, dijo el bávaro con una sonrisa, regresando a casa poco después. Inmediatamente puso la ropa que había traído consigo en el armario de su esposa.

“Wedding at First Sight” desde el 3 de noviembre todos los miércoles a las 8:15 p.m. el sábado 1.

Show

Apartamento Lisa ‘boda a primera vista’

Show

Mario y Lisa en “Boda a primera vista”

Show

Mario y Lisa en su boda a primera vista

Decidir por voto Mostrar resultado



¿Consejos para Promiflash? Envíe un correo electrónico a: [email protected]