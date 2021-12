“Boda a primera vista”: Vacaciones después del final – Separación el sábado 1 El sueño de una pareja

Tras la final de HadeB: Ralph dejó a Manuela © Sábado 1

Al concluir la boda a primera vista, Manuela y Ralph decidieron su matrimonio. Solo unas horas después, Manu anunció el fin del amor.

Dortmund – Fueron una de las parejas de ensueño este año boda a primera vista *. Pero solo un día después del final, cuando ambos deciden casarse, Manuela anuncia sorprendentemente su historia de amor. ¿Pero qué pasó?

el Equipo de expertos * Coincidieron y pronto se hizo evidente en la boda: había más de una chispa entre Manuela, de 50 años, y Ralph, de 57. Los dos pronto pertenecen a una pareja de ensueño en la temporada 8 de La boda a primera vista (Toda la información sobre la oferta está disponible aquí *). Parece que la decisión de ambos a favor de su matrimonio en el partido final estaba predeterminada. Lo que es aún más impactante ahora es la separación entre los dos. Extratipp.com* Informado por IPPEN.MEDIA.

Boda a primera vista: separación después del final

En el gran final de la boda a primera vista, todo parecía ir bien entre la pareja. Se hicieron planes para el futuro y Manuela planeaba mudarse de Dortmund a Ralf en Berlín. Como muestra de su amor, los dos intercambiaron llaves del apartamento. Un final feliz que deleitó a muchos fanáticos de HadeB. Solo el hecho de que Manu vendió su vestido de novia *No quieres encajar en la imagen de una pareja feliz.

Pero pocas horas después de la emisión del último episodio, Manuela anunció el fin del amor en Instagram. Razón: Ralph la dejó. Ella comienza su emotiva declaración: “Lo siento mucho, pero tengo que contarte sobre mi situación actual”. Dado que para ella es muy importante seguir siendo auténtica, no quiere dejar a sus fans en la oscuridad.

Boda a primera vista: Ralph dejó a Manuela

“Ralph rápidamente se dio cuenta después de la final de que prefería estar solo. ¡Así que no tuvimos la oportunidad de conocernos mejor en la vida cotidiana y tal vez aprender a amarnos!”, Dice Manuela. Esta noticia también la sorprendió. Ralph ya no es pareja. “Desafortunadamente, mis esperanzas para esta experiencia no se cumplieron”, continúa.

Pero Manuela seguía sin perder la esperanza: “Y donde una puerta se cierra, otra se abre de nuevo con maravillosas sorpresas”. * extratipp.com es ofrecido por IPPEN.MEDIA