Boeing 737 MAX 9: Es probable que se sobrescriban las grabaciones de vídeo de la fábrica de Boeing

Después de que se arrancaran partes de la pared de un Boeing 737 Max 9, las autoridades están investigando al fabricante del avión. Sin embargo, aparentemente los investigadores no pudieron acceder a las grabaciones de vídeo de la planta de montaje. La NTSB dijo que las grabaciones correspondientes habían sido reemplazadas.

Su presidenta, Jennifer Homendy, dijo en una carta a los parlamentarios que se requirieron grabaciones de cámaras de seguridad cuando comenzaron las obras en septiembre. Luego, la empresa explicó que se había sobrescrito. Aún no está claro quién trabajó en la pared defectuosa de la cabina y quién quitó y volvió a colocar la sección del fuselaje en la planta de Boeing en Renton. La empresa no pudo encontrar ninguna documentación sobre este tema. El presidente de Boeing, Dave Calhoun, también dijo que el fabricante del avión no tenía documentación sobre el asunto, escribió Homendy. “La ausencia de estos registros complicará la investigación adicional de la NTSB”. Declaración de boeing Al principio no estaba disponible.

El 5 de enero, poco después del despegue de Portland, parte de la pared de la cabina de un 737 MAX 9 de Alaska Airlines explotó a una altitud de unos cinco kilómetros. Según las investigaciones preliminares, la NTSB supone que faltaban por completo cuatro tornillos de fijación en la parte del fuselaje. Homendy dijo en una audiencia en el Senado de Estados Unidos hace unos días que había indicios de que la pieza continuó deslizándose hasta que se rompió durante el vuelo número 154 de la máquina. El comité también le ordenó presentar un informe escrito sobre si Boeing proporcionó documentación sobre los trabajos en la sección del fuselaje. En la industria aeronáutica, es una práctica común documentar detalladamente los pasos del trabajo. Boeing confirmó el miércoles que está cooperando con la investigación.

La semana pasada, Homendy acusó a Boeing de no cooperar, entre otras cosas, con los nombres de 25 trabajadores responsables de la planta en el estado. Washington No entregado. Luego, Boeing reprogramó la entrega. El Departamento de Justicia ha iniciado ahora una investigación.