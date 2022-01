Boris Johnson habla sobre el Brexit, no es cierto

Hace un año, Gran Bretaña se retiró de la unión aduanera de la UE y del mercado único. Como resultado El brexit ha agravado muchos de los problemas del país, pero lo hizo Parece que el primer ministro Boris Johnson no quiere saber nada de ella..

Escuché al hombre Boris Johnson Para todo el mundo La salida de Gran Bretaña de la Unión EuropeaSe cumplen las expectativas: acuerdos comerciales con 70 países por valor de 900.000 millones de euros, se ha abolido la llamada burocracia irracional de la UE, se pone en marcha una rápida campaña de vacunación contra Corona y se diseña un sistema de inmigración para las mentes más brillantes: estos son los puntos centrales Los logros de salir de la Unión Europea, el propio Primer Ministro británico lo elogió Same en Año Nuevo, pero los expertos niegan con la cabeza ante el menú.

“Su evitación de muchas dificultades, puntos conflictivos y costos indica que Gran Bretaña “Todavía está lejos de ser un debate bien pensado y equilibrado sobre la estructura de las relaciones con la UE”, dijo a dpa el politólogo Simon Osherwood, de la Open University. Porque el Brexit está lejos de estar “terminado”, como admitió indirectamente el propio Johnson.

► Comercio: hay un gran descontento

De los tratados que ahora destaca el primer ministro, solo uno con Australia se ha renegociado por completo hasta ahora y otro con Nueva Zelanda es inminente. El resto refleja en última instancia los acuerdos de la UE. Pero hay un gran descontento con los nuevos contratos. Los agricultores británicos temen ser expulsados ​​del mercado debido a la carne barata de Australia y Nueva Zelanda. El proyecto más importante, un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos, está fuera de alcance.

► Burocracia: “Son solo salidas”

De hecho, algunas industrias se están beneficiando, como admitió un diplomático de la UE en Londres. La conducción autónoma o la inteligencia artificial son dos áreas en las que habrá más opciones sin normas estrictas de la UE. Pero: “Estos son solo puntos de venta”. De hecho, la burocracia aumentó y la circulación se volvió más difícil durante un año debido a los documentos necesarios. Desde principios de año, Gran Bretaña también ha estado controlando de forma más estricta algunas importaciones de la Unión Europea. El comercio de las pequeñas empresas con la UE está sufriendo daños permanentes, teme la Asociación de Alimentos Congelados BFFF.

► Consumidores: los estantes permanecen vacíos

Los problemas comerciales tienen un impacto tangible. La mayoría de los alimentos frescos proviene de la Unión Europea y los estantes han permanecido vacíos. Desde el Brexit, ha sido difícil para los trabajadores calificados ingresar al país debido a las costosas visas de trabajo. Esto afecta a muchas industrias en las que trabajaron principalmente ciudadanos de la UE, desde el transporte hasta el procesamiento de carne y la gastronomía.

Estantes vacíos en el supermercado (archivo): ahora es difícil para muchos camioneros ingresar al país. (Fuente: Hester Ng / Zuma / imago photos)

► inmigración: Aún no se ha solicitado una visa para científicos experimentados.

La ministra del Interior, Priti Patel, apuesta por la calidad por encima de la cantidad. Patel quiere detener la libertad de movimiento sin restricciones y así implementar una demanda central de los partidarios del Brexit. En cambio, deberían venir las mentes más brillantes. Pero hasta ahora, no se ha presentado ninguna solicitud para una nueva visa especial para los ganadores de los premios de ciencia. Para consternación de Patel, muchos inmigrantes continuaron cruzando ilegalmente el Canal de la Mancha. The Independent comentó que este era el mayor desafío de Johnson en el nuevo año.

► Economía: ¿una caída del PIB del cuatro por ciento?

todavía abrumado pandemia Muchas preocupaciones sobre el Brexit. Todavía hay una evaluación clara de hasta qué punto el Brexit es responsable de las arcas vacías y los aumentos masivos de impuestos. Sin embargo, la Oficina de Responsabilidad Presupuestaria (OBR) llegó a la conclusión de que salir de la UE reduciría el PIB en un cuatro por ciento, el doble de la tasa de la epidemia.

► Irlanda del Norte: Johnson quiere renegociar el trato

Todavía no hay un acuerdo sobre el estatus del territorio, que todavía sigue de facto las reglas de la Unión Aduanera de la UE. Esto debería evitar la difícil frontera con Irlanda, miembro de la UE, y nuevos conflictos en la antigua zona de guerra civil. Pero, de hecho, surgió una frontera aduanera entre los británicos. Esta es una espina clavada en el costado de Londres, por lo que Johnson quiere renegociar el acuerdo que hizo él mismo. Para Johnson, esto no se ajusta a la imagen de que la regulación actual ha traído un boom a la economía de Irlanda del Norte. Dado que las empresas pueden comerciar fácilmente con el Reino Unido y la UE, tienen una ventaja sobre sus competidores del Reino Unido.

Johnson no mencionó Irlanda del Norte en Año Nuevo, pero celebró la reintroducción del antiguo estándar, el Crown Stamp. “Si las coronas en las jarras de una pinta son más importantes que el estatus de Irlanda del Norte, es difícil imaginar que este gobierno se salga con la suya con sus ansiados nervios por el Brexit”, dijo el experto Osherwood. Esto también incluye la conflictiva relación con la Unión Europea.

El experto Anand Menon escribió recientemente que la convergencia no está en el horizonte. Menon dijo que la cooperación con el antiguo socio no se menciona en el acuerdo Brexit y que el gobierno británico no parece estar interesado en la cooperación. La secretaria de Estado Liz Truss es particularmente notable por tratar de evitar la palabra “Unión Europea”. Gran Bretaña global está buscando nuevos socios.

La opinión pública ha cambiado en las encuestas. Mientras tanto, una gran proporción de votantes que “abandonan” cree que el Brexit no fue una buena idea. A diferencia de su aplastante victoria electoral en 2019, dijo Menon, dejar la UE ya no es una carta de triunfo para Johnson. “En cambio, las consecuencias, tanto a nivel nacional como internacional, pronto podrían perseguirlo”.