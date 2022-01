Borussia Dortmund: Erling Haaland ataca a los líderes de la Bundesliga en vivo por TV – Bundesliga

¡Golpe total de Erling Haaland (21)!

Después de su doblete en la victoria por 5-1 sobre Freiburg, habla sobre su futuro en la televisión noruega en “Viaplay” y ataca a los responsables del BVB.

Haaland está enojado: “En los últimos seis meses decidí no decir nada, por respeto al Dortmund. Pero ahora el Club está empezando a presionarme para que tome una decisión. Me presionas. Pero todo lo que quiero es jugar fútbol. Eso probablemente significa que tengo que ir a Potte ahora. Quieres una respuesta. Así que debo tomar una decisión pronto”.



Goleador negro y amarillo confiable: Erling Haaland también anotó contra FriburgoFoto: Getty Images



En una reunión en enero con el clan Haaland y el canciller Mino Raiola, los jefes de Dortmund quieren aclarar el futuro de los noruegos, ya que quieren planificar la seguridad para la próxima temporada, pero parece que aún no quiere hacerlo.

Estrella del Dortmund: “Quiero centrarme en el fútbol. Porque después de eso estoy en mi mejor momento. No cuando tengo otras cosas en la cabeza. Me has estado presionando durante un tiempo. Así que es hora de hacer las cosas”. “

Haaland ataca a los líderes de la Eredivisie: ¿habrá una ruptura entre el jugador y el club ahora?