Borussia Mönchengladbach: ¡Stefan Lainer supera el cáncer! | Deportes

esta noticia es buena Gladbach y todo ¡Bundesliga!

Stefan Lainer (31) ha superado un cáncer de ganglio linfático y el martes volverá a entrenar con el Borussia. La carga, inicialmente parcialmente consolidada, aumentará progresivamente, a medida que se acerque el regreso de Lainer, a más tardar en Año Nuevo.

Entrenador Gerardo Siwani (45): “Es una buena noticia para el jugador, para el equipo, para el club. Estamos muy contentos, y para su familia también”.

El lateral derecho, al que en julio le diagnosticaron un cáncer de ganglios linfáticos, ha completado con éxito el tratamiento realizado durante los últimos meses.

El último examen final demostró que el tratamiento de Leiner había logrado el objetivo deseado y que el cáncer de ganglio linfático era curable.

Roland Verkus (56 años), director deportivo del Borussia: “Estamos muy contentos y aliviados de que Stevie haya ganado la batalla contra esta enfermedad. Esta victoria nos hace muy felices. Estamos felices por Stevie y su familia. El hecho de que ahora vuelva a formar parte del equipo y vea a los demás chicos con regularidad es un paso importante para el futuro. Al mismo tiempo, le estamos dando el tiempo que necesita para regresar por completo”.

Liner dice: “Estoy muy feliz de poder volver a concentrarme plenamente en el fútbol y en entrenar con el equipo. Las últimas semanas y meses han sido muy desafiantes. Estoy muy agradecido de haber recibido tanto apoyo de mi familia, amigos, el club y fans durante este tiempo. Todo esto me ha dado fuerza. Me gustaría agradecer especialmente a mi esposa y al Dr. Sillman, quienes fueron las personas más importantes que me apoyaron durante este tiempo.