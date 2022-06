8:12 a.m.

Bottas consideró renunciar



finn lo hizo recientemente En el ‘Podcast de la revista Motor Sport’ Traicionar. Específicamente, se trata del invierno posterior a 2018, cuando Bottas acaba de terminar su segunda temporada en Mercedes, sin una sola victoria.

Mientras su compañero de equipo Hamilton compitió por el título mundial con once victorias, Bottas fue solo quinto en el campeonato mundial. “Casi me detengo a fines de 2018”, admite Bottas, “me presioné mucho”.

Tenía muchas ganas de vencer a Hamilton. Pero en cambio, a fines de 2018, tuvo que jugar como un wingman para su entonces compañero de equipo y dejarlo ganar sin pelear, por ejemplo, en Rusia.

“Realmente no podía soportarlo, no era divertido”, recuerda Bottas. Al final, como es bien sabido, el finlandés decidió no retirarse y pudo ganar la carrera inaugural en Melbourne en 2019.

Con cuatro victorias y un subcampeonato, logró la mejor temporada de su carrera en la Fórmula 1 hasta la fecha. Incluso eso no fue suficiente para vencer a Hamilton…