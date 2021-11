¡Bouri en tiempo de descuento! Eintracht gana el duelo de salto en Fürth | hessenschau.de

El Eintracht Frankfurt muestra un rendimiento subterráneo largo incluso con la luz de Greuther Fürth debajo y se bambolea de manera alarmante. Después de una etapa final intrigante con dos goles en el tiempo de descuento, las arpilleras hicieron una pausa.

El Eintracht Frankfurt celebró el domingo su próxima victoria en el tiempo de descuento. Las hessianas, tras un gol tardío de Raphael Bure (90 + 4), afortunadamente ganan 2: 1 (0: 0) en la cola de Greuther Fürth y ocupan el puesto 14 en la tabla de posiciones. Y cuatro puntos por encima de la zona de descenso en el parón internacional. Sebastian Rudd había adelantado a Hessen (75), y Cedric Itten se había enfrentado en el segundo minuto del tiempo de descuento para igualar por poco tiempo.

Kostik-Eintracht es extrañamente negativo

Tres días después de destacar la Europa League en El Pireo, el técnico del Eintracht, Oliver Glasner, cambió la alineación titular a cuatro puestos. Grandes noticias: el último paciente de Philip Kostek dijo que estaba en forma a tiempo y de regreso en el flanco izquierdo de Timothy Chandler. También nuevo: Martin Hinteriger para Makoto Hasebe, Eric Dorm para Ayman Barcock y Jesper Lindstrom para Sam Lammers. Nada ha cambiado en el ahora popular sistema de platos de 3 vías.

En el campo, el Eintracht volvió a mostrar su rostro en la Bundesliga. No había señales del viento de cola de la victoria europea, los anfitriones, que aún no habían ganado, tomaron la iniciativa y empujaron, dentro de sus limitados medios, a un primer plano. El Eintracht logró mantener el trébol fuera de su red sin mucho esfuerzo. Branimir Harjuta desaprovechó la única oportunidad notable poco antes del segundo tiempo (44). Sin embargo, en el ataque, no había absolutamente nada que ver a los hessianos.

Si el plan de juego del entrenador Glasner fue realmente diseñado para esperar y ver qué hay debajo de la mesa, al menos la parte defensiva de ese plan funcionó. Debido a la explosión en el duelo del sótano, lo que mostró el Eintracht en el primer asalto no fue suficiente. Si el Hess no logra crear ocasiones de gol contra el Fürth, ¿contra qué equipo en la Bundesliga entonces? Solo el 40 por ciento de los duelos ganados en los primeros 45 minutos también son un signo de pobreza en la batalla por el descenso.

Forth falló en sí misma

Tras el descanso, Forth volvió a aumentar el número de golpes y se acercó mucho al primer gol, sobre todo con una doble oportunidad para el ex Frankfurt Jetro Willems y Jimmy Loehling (48). Al comienzo de la segunda ronda, el equipo novato lucía más triste que el Eintracht e hizo todo lo posible para lograr la primera victoria de la Bundesliga en la historia del club. Con más strikes en ataque, el liderato era solo cuestión de tiempo.

y armonía? Glasner-Elf se atrevió al menos un poco fuera de la cobertura a medida que aumentaba la duración e inmediatamente logró tres ocasiones más pequeñas con tiros de larga distancia de Djibril Sow (53º), Kosti (57º) y un peligroso final de Mami Touré (69º). Aproximadamente un cuarto de hora antes del final, fue Joker Rode quien llevó a su equipo a la victoria. Exactamente esto volvió a moverse de manera alarmante en la loca etapa final.

En el tiempo de descuento, fue Eten de Fürth, quien marcó tras un saque de esquina para igualar a los anfitriones. Sin embargo, el Eintracht volvió a mostrar su mentalidad y volvió a responder poco después: Bouri, que no había visto nada de él hasta entonces, marcó el triunfo por 2-1 en el ataque final del partido. Como los jueves en El Pireo, Eintracht celebró poco antes del final. Descanse a tiempo.