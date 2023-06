Brasil y Argentina: una unión monetaria que no merece ese nombre

Brasil y Argentina están introduciendo planes para una moneda común para que el comercio regional pueda prosperar, a expensas del dólar. Las reacciones son cuestionables.

¿Una unión monetaria entre Brasil y Argentina? En un comunicado conjunto, los presidentes de los dos países anunciaron discusiones sobre una futura moneda común. Esto sorprendió a algunos y, sobre todo, generó dudas: ¿Por qué el recién electo presidente brasileño, Luiz Inacio Lula da Silva, se embarcaría en tal aventura con un estado crónicamente altamente endeudado y una economía inestable?

No pasó mucho tiempo antes de que llegaran los críticos, desde el gurú de las inversiones Mohamed El-Erian hasta el profesor de Harvard Larry Summers. Todos señalaron que ambos países están lejos de las condiciones económicas y financieras para un “sur” común. La falta de integración política y las grandes diferencias inflacionarias entre las dos economías más grandes de América del Sur serán los mayores obstáculos en el camino hacia la unión monetaria.

Según la embajada, una pequeña cantidad es suficiente para el pago y el comercio.Así lo pensaron finalmente los ministros de Hacienda y Economía de los países vecinos. Después de informes sorprendentes de periódicos de negocios internacionales, retrocedieron: nadie quiere cambiar el real y el peso, el Servicio Financiero Bloomberg citó al ministro de Finanzas de Brasil, Fernando Haddad, y a su homólogo argentino, Sergio Massa. Más bien, se trata de la idea de un sistema de pago común destinado a facilitar el intercambio de bienes y servicios.

El dolar domina

Ambos países quieren arreglárselas sin el dólar. Esa debería ser la señal de la cumbre regional de estados de esta semana en Buenos Aires. Durante décadas, principalmente por razones políticas, Brasil y Argentina han considerado unificar sus monedas para contrarrestar la influencia del dólar en la región y aumentar el comercio bilateral.

Sin embargo, los desequilibrios macroeconómicos eran demasiado elevados y la voluntad política demasiado débil. Por ejemplo, Argentina tiene una tasa de inflación de casi el 100 por ciento, en comparación con el 5,8 por ciento en Brasil. La rápida devaluación del peso argentino en los últimos años se interpone en el camino de tales imaginaciones. Summers, exsecretario del Tesoro de Estados Unidos y profesor de Harvard, tuiteó que las circunstancias eran “extremadamente problemáticas”, al tiempo que recordó los peligros del populismo, los tipos de cambio fijos y la unidad política “relativamente tenue” en ambos países.

“Estamos hablando de un sistema que no depende de los pagos en moneda local, y eso no está funcionando”, habría dicho Haddad más tarde. “Pero no debería alcanzar el grado de una unión monetaria como el euro”. Massa estuvo de acuerdo y dijo que los dos países querían discutir una moneda común, pero no una moneda única. Pero eso también requeriría primero un mercado común.

La región se unirá

Brasil es el mayor socio comercial de Argentina, comprando más del 14 por ciento de sus exportaciones por un valor de 12.700 millones de dólares. Brasil representa una quinta parte de las importaciones de Argentina y tendrá un valor de $ 16 mil millones en 2022, según cifras de Buenos Aires. Por el contrario, el volumen es muy bajo. Brasil también es considerado un aliado clave de sus vecinos en las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI), que está protegiendo a Argentina de una crisis monetaria y la bancarrota con una deuda de $44 mil millones. Brasil, por otro lado, tiene más de $ 300 mil millones en reservas de divisas

Durante su mandato, el predecesor populista de derecha de Lula, Bolsonaro, excluyó al país de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), cuya cumbre regional se celebra ahora en Buenos Aires. Su justificación: allí se promoverán innecesariamente “regímenes antidemocráticos como Venezuela, Cuba y Nicaragua”.

El exlíder sindical Lula, por otro lado, tiende a encontrarse con personas de ideas afines. Quería reunirse con el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, pero se mantuvo alejado de la cumbre. Después de conversaciones con el líder cubano, el próximo objetivo de Lula es Uruguay, que está causando tensión en el grupo comercial Mercosur por firmar un acuerdo comercial con China sin la aprobación de sus aliados Brasil, Argentina y Paraguay. La unión aduanera es la única alianza regional, todavía tiene lagunas.

Argentina es el tercer socio comercial más importante de Brasil, y ciertamente hay mucho que decir sobre el vigoroso intercambio económico. Pero ambos países están desarrollando su propio proteccionismo. Y sus rutas de exportación más importantes son los productos agrícolas y las materias primas como la soja, los cereales y la carne a Europa y especialmente a Asia y China.

Expectativas para el futuro

Un nuevo sistema de pago bilateral también podría ser el núcleo de una solución regional. Como Lula y Fernández hablan en el periódico del “perfil” de una moneda común sudamericana, el “sur”, que puede usarse junto con las monedas nacionales -en lugar del dólar- para los flujos financieros y comerciales. El objetivo es “reducir los costos operativos y nuestra vulnerabilidad externa”, al tiempo que fortalece las monedas locales.

El experto en política interna Sergio Berenstein en el Wall Street Journal especuló que el debate sobre la moneda también debería hacerle el juego a Fernández, el impopular presidente argentino que busca la reelección en octubre. La crisis financiera llega a un punto crítico nuevamente, con el banco central imprimiendo dinero mientras sus reservas se están reduciendo. “Se trata de aumentar las expectativas sobre el futuro”.

La escasez de dólares en Argentina ha demostrado claramente ser un problema cada vez más real en el comercio bilateral, admitió el ministro Massa al “Financial Times”. Los argentinos tienen la reputación de acumular miles de millones de dólares en el extranjero, mientras que la demanda interna sigue siendo alta y la confianza en el peso es débil.

Objetivo a largo plazo

“Estamos hablando del estudio de mecanismos de integración comercial”, dijo Massa. En primer lugar, deben examinarse todos los parámetros necesarios para una moneda común, desde el comportamiento presupuestario y los parámetros económicos hasta el papel de los bancos centrales. No quiere generar falsas expectativas, y se trata del primer paso en el largo camino que tiene que emprender América Latina. Europa tardó 35 años en adoptar su moneda única, el euro.

Un plan de corto plazo más concreto que un plan monetario de “largo plazo” debería ser la cooperación en política energética en el marco de la nueva asociación estratégica entre Argentina y Brasil. Uno de los objetivos que mencionó Lula es que el Banco de Desarrollo de Brasil pueda reinvertir en proyectos de infraestructura y financiar la expansión de un gasoducto desde el campo de gas de esquisto de Vaca Muerta en Argentina hasta la frontera con Brasil.