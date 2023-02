Brevemente: frenos actuales, aplicación de carpeta, twitter, píldora



Críticas a los planes de frenos actuales

Si cada vez más consumidores de electricidad ingresan al mercado con autos eléctricos y bombas de calor, la sobrecarga potencial de la red se puede enfrentar con el racionamiento de electricidad. Los defensores de los consumidores y la industria automotriz alemana ahora se oponen a los planes del gobierno federal para frenar la electricidad, particularmente con respecto a estas tecnologías de alta energía y también para almacenar electricidad en forma de cajas de pared. En una carta abierta a la agencia federal de redes, las asociaciones criticaron los planes por ser excesivos y sesgados. Los límites superiores de tales frenos de corriente, así como precauciones adicionales, son necesarios para evitar sobrecargar la red de antemano. Dependiendo de las asociaciones, esto puede ser una tarifa de electricidad variable en el tiempo o una tarifa de flexibilidad.





Aplicaciones de autenticación maliciosas

Las aplicaciones de autenticación maliciosas, que tienen el potencial de robar datos o codificar de manera inepta, se pueden encontrar no solo en la App Store de Apple, sino también en Google Play. Después de que las aplicaciones de autenticación similares a malware se dieron a conocer en la App Store la semana pasada, los desarrolladores de aplicaciones ahora también advierten sobre lanzamientos de aplicaciones maliciosas de Android. Cualquiera que use esta aplicación de autenticación sospechosa debe desinstalarla de inmediato. Todas las cuentas de dos factores deben restablecerse y reconfigurarse usando una aplicación de un proveedor conocido y de buena reputación.

Más despidos en Twitter

Twitter despidió a cientos de empleados nuevamente durante el fin de semana. Es al menos la quinta ola de despidos desde que el jefe de la empresa, Elon Musk, dijo que tenía que terminar. Como informó The New York Times, al menos 200 empleados fueron despedidos el sábado por la noche, o alrededor del 10% de los 2000 empleados. A principios de noviembre, Twitter aún contaba con 7.500 empleados. Una vez más, los afectados descubrieron que fueron despedidos cuando ya no pudieron iniciar sesión con sus cuentas de correo electrónico y computadoras portátiles del trabajo. Según el informe, los gerentes de producto, los científicos de datos y los ingenieros que trabajaron en el aprendizaje automático y la confiabilidad de Twitter fueron despedidos principalmente.

Pastillas anticonceptivas para hombres.

Uno de los ingredientes activos tomado a corto plazo causa esterilidad temporal en ratas macho. Inhibe el movimiento de los espermatozoides de roedores que ya no penetran en el óvulo después de la eyaculación. Así lo informó un equipo de investigación germano-estadounidense en la revista Nature Communications. El efecto anticonceptivo en los ensayos con ratas fue del 100 por ciento después de una dosis única durante dos horas y media. Si los resultados de los experimentos con ratas también se confirman en humanos, la droga en forma de píldora podría convertirse en la primera píldora anticonceptiva verdadera para hombres.







