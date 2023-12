Bundesliga: ¡Borussia Dortmund y Mainz 05 en TV gratis hoy! | Deportes

Semana del Idioma Inglés en ¡Bundesliga!

el pfb Recibe hoy Maguncia 05. El partido en Dortmund comienza a las 20.30 horas. Bien por todos los aficionados: podrás ver el duelo de la Bundesliga en directo por televisión gratuita.

El martes y el miércoles son los últimos días de partido antes del parón invernal. Es el último partido oficial del año para Dortmund y Mainz. Ambos clubes quieren ganar para poder terminar la primera mitad de la temporada sintiéndose mejor.

Porque: Después del empate 1-1 ante el Augsburgo, el Borussia Dortmund no gana cinco partidos oficiales seguidos. En los últimos siete partidos de la liga alemana, el equipo sólo consiguió una victoria. ¿Terminará la sequía negra y amarilla antes de las vacaciones de invierno?

Estado de la liga al 17 de diciembre de 2023 Experto estricto: “¡Se acerca el cambio de entrenador!” Fuente: foto

Antes del amargo empate ante el Augsburgo, el técnico del Borussia Dortmund, Edin Terzic (41), tenía un objetivo claro: sumar seis puntos en los dos últimos partidos de la primera mitad de la temporada. Tras el empate 1-1, Terzic explicó: “El resultado definitivamente no es suficiente. Antes del partido dijimos que queremos y debemos sumar seis puntos en los partidos que quedan. No podríamos hacer eso hoy. Todavía tenemos suficientes posibilidades de ganar este partido. Una vez más, no es fácil explicar el partido porque hicimos muchas cosas bien y otras no nos gustaron. Al final el resultado fue 1:1. “Tenemos que vivir con eso hoy y compensarlo el martes”.

Para Terzic también quedó claro después del partido de Augsburgo: “Si hoy empatamos 1-1, la situación en la tabla no mejorará. Sin embargo, dimos un claro paso adelante. Demostramos una vez más que hicimos todo lo posible para conseguirlo”. el ganador.”

Pero el rival del Dortmund también se enfrenta a problemas. Mainz 05 ocupa el penúltimo lugar después de 15 días de partidos. Una victoria, seis empates y ocho derrotas. Así de pobres han sido los resultados de la Bundesliga esta temporada hasta el momento. ¿Podrá el FSV tomar una pequeña ventaja justo antes del descanso?

¡Borussia Dortmund y Mainz 05 en vivo por televisión!

Puedes ver el Dortmund vs Mainz el martes (19.30 horas) en televisión en abierto. El sábado 1 retransmitirá el partido en directo. Alternativamente, también puedes jugar el juego en cielo (anuncio) ver. Puedes encontrar la transmisión en vivo en asombroso (anuncio publicitario).

Alternativamente, también puedes jugar el juego en Teletipo en vivo de BILD.de un sendero.