Bushido informa con un mensaje misterioso

Dos escándalos de bofetadas llegaron a los titulares este fin de semana: Durante los Premios de la Academia de este año, Will Smith derrotó al presentador Chris Rock en el escenario. en la caraDespués contó un chiste sobre la calvicie de Will Smith, la esposa de Jada. La actriz sufre de pérdida de cabello de patrón circular, también conocida como alopecia areata. Will Smith, quien también recibió su primer Premio de la Academia esa misma noche, se disculpó desde entonces. Chris Rock aún no ha hecho uno anuncios.

en Alemania se había convertido Oliver Bucher Una víctima de una bofetada en la cara el sábado. Cuando se desarrollaba el combate de boxeo entre Felix Sturm e Istvan Shelley, El comediante estaba sentado en la primera fila en Westfalenhaal en Dortmund y estaba hablando con Christoph Dom cuando de repente un hombre se le acercó y salió de la nada. impregnar uno. El atacante es un artista de Fat Comedy. Tras este incidente, Boucher presentó una denuncia contra el joven de 22 años por agresión.

Aparentemente, estos incidentes también estaban relacionados con Bushido, quien en el pasado había sido juzgado por cargos de agresión. Pero hoy el padre de varias familias es otra persona. Y a través de una emotiva publicación en Instagram, el hombre de 43 años explicó lo que piensa de tales sombreros.

Bushido: Su familia es lo más importante para él

Bushido publicó una foto de su hija Amaya, que nació en noviembre, con sus trillizas, Leonora y Naima. Amaya era una niña problemática para la familia, pues mientras tanto Bushido y su esposa Anna Maria tenían que cuidarla. La vida La chica tiene miedo. Amaya hoy se encuentra alerta y con buena salud.

A una foto de Amaya que tomé poco después. Nacimiento Al parecer, el traductor de “Mephisto” escribió:

“Llega un momento en la vida en que un hombre tiene que asumir la responsabilidad”.

su esposa y esposo niños Le tocó tanto el corazón que no le resultó difícil darle la espalda a una vida que no les convenía, explicó y agregó: “Haré esta elección una y otra vez. Afortunadamente, ya no tengo que hacerlo, porque soy mi creador de felicidad”.

Finalmente, hizo un importante llamado a su comunidad y otras celebridades, escribiendo:

“Solo piense por un minuto si hay cosas más importantes que flujos, fugas o bofetadas”.

En los comentarios, el rapero recibió muchos ánimos por sus palabras. Dos usuarios, entre otros, coincidieron en que “la familia es lo más importante” y “bushido, todo se hace bien”. La esposa de Bushido, Anna Maria, también habló en los comentarios: “¡Siempre hemos sido bendecidos con las cosas importantes de la vida! El resto no importa”.

