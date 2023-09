BVB: Karim Adeyemi – El tema de Tuchel en Dortmund: ¿Qué tiene que ver con su crisis? | Deportes

Karim Adeyemi (21) actualmente sólo hace cosas fuera del campo…

El turbo regateador del Dortmund vuelve a estar en una mala racha. Cifras de frustración por su brecha de desempeño personal:

► ¡Adeyemi sigue sin goles después de cinco partidos oficiales!

► ¡Aún no ha marcado un centro en Liga!

► ¡Dispara sólo dos tiros a portería!

► ¡Está atascado en doce de 15 esquivas!

Su falta de forma fue reconocida El técnico Edin Terzic (40), que recientemente recibió una pena máxima, dejó a Adeyemi languideciendo en el banquillo durante 90 minutos en la victoria por 1-0 sobre el Wolfsburgo.

Crisis de Adeyemi: ¿qué tiene que ver la TI con ella?

Uno de los temas candentes en Dortmund es la novia del rapero Loredana (28 años).

Se dice que el enfoque de Adeyemi en el fútbol se vio disminuido por su amor por ella y su hija. Hannah, de cuatro años, proveniente del fallido matrimonio de Loredana con el rapero Muzik, también parece mantener a la pareja ocupada por la noche.

El suizo y el jugador nacional, que recientemente dejó de ser candidato, declararon públicamente su amor en julio a través de fotografías conjuntas en Instagram. Ambos publicaban con frecuencia fotos amorosas de sus viajes a Florencia o Londres. La estrella del BVB viajó en el coche de Loredana al entrenamiento en Brackel y allí también estuvo.

Adeyemi está personalmente feliz: ¿cuándo finalmente volverá a salir al campo?

El asesor del Dortmund, Matthias Sammer (56 años), criticó duramente a Adeyemi tras la mala actuación en la derrota por 0-2 en París (sin nombrarlo): “Lo que realmente no me gusta es: cuando cometes un error y dices: Primero tengo que cometer un error en mí por un minuto. Esto es simplemente… “Malas señales. Esto no es bueno y tiene que parar”.

El colega de Terzic, Armin Reutershan (63 años), reprendió a Ademi en su presencia diciendo: “A veces me falta esta seriedad”.

Terzic y el director deportivo Sebastian Kehl (43 años) ya citaron a Adeyemi en un informe la temporada pasada y le pidieron que se esforzara más en los entrenamientos. Ahora tienen que volver a convertir su empresa profesional en un misil objetivo.