BVB: Niklas Sule se defiende de las acusaciones del Bayern – ‘Si fuera flojo…’ – Bundesliga

¡Quiere mostrárselo a sus críticos!

La ex estrella del Bayern Niklas Sule (26 años / se mudó a BVB en una transferencia gratuita en el verano) concedió a la revista miembro de Dortmund su primera entrevista con el Borussia. Habló, entre otras cosas, de una acusación que se le hizo en Munich en ese momento.

“Si eres perezoso…”

Cuando Süle se mudó de Hoffenheim a Bayern Munich en 2017, le aconsejó que adoptara un mejor estilo de vida. El fondo era pesado. El debate estalló nuevamente cuando Sully se rompió el ligamento cruzado en octubre de 2019. Sus críticos han enfatizado repetidamente que no fue el más diligente. ¡El recién llegado BVB limpia ahora!

En una entrevista con la revista BVB, Süle ahora dijo: “Si hubiera sido vago, no habría llegado a la final de la Liga de Campeones después de una lesión tan grave”.

¿Qué pasó?

Sule entró en el minuto 25 del lesionado Jerome Boateng (33) en la final de primera división de 2020 y contribuyó a la victoria del Bayern en el título ante el Paris Saint-Germain (1-0). Sule no ha jugado un juego competitivo en meses.

Süle continúa: “Las personas que traen esto al mundo nunca ven más que a Niklas Süle, quien honestamente admite que ama las hamburguesas o bebe cerveza. ¿Sí y? ¿Crees que otros profesionales no lo hacen? Simplemente no hablan de eso”.

En la misma entrevista, Sule destacó lo mucho que espera su nueva asignación en Schwarz Gelb: “Ya no hay un estadio emocional en todo el mundo. No veo la hora de ser parte de este club”.

Süle continúa: “En mi carrera, a pesar de todos mis éxitos deportivos, no siempre he sido respetado como creo que merezco. En conversaciones con el BVB, me mostraron este respeto de inmediato y con gran sinceridad”.