Cálculos renales: 5 factores de riesgo que pueden causarlos

Estilo de vida poco saludable

Muchos casos de cálculos renales se pueden evitar porque la causa también radica en una dieta poco saludable. Otros factores aumentan el riesgo.

A veces son tan pequeños como la cabeza de un alfiler, pero también pueden alcanzar varios centímetros de tamaño y ocupar toda la cavidad urinaria: alrededor del cinco por ciento de los alemanes sufren cálculos renales (también llamados urolitiasis). Puede pasar desapercibido durante mucho tiempo o provocar retención urinaria y cólico renal doloroso, en el peor de los casos. riesgo de septicemia. Hay muchos factores de riesgo que pueden conducir a cálculos renales.

Cálculos renales: cinco factores que pueden aumentar su riesgo

Los cálculos renales generalmente ocurren debido a un estilo de vida poco saludable. Así que la mayoría de las enfermedades se pueden evitar. © Imágenes YAY / IMAGO

Según el Hospital Universitario de Zúrich, los cálculos renales son depósitos compactos formados por componentes de la orina. Consiste en pequeños cristales que son excretados por los riñones todos los días y generalmente se disuelven en la orina. Si hay demasiados cristales en muy poca orina, se forman cálculos renales. Estos consisten principalmente en calcio y oxalato. Sin embargo, también puede consistir en fosfatos, cisteína, ácido úrico u otros elementos cristalinos menos comunes. Los médicos distinguen entre cálculos renales (nefrolitiasis), cálculos en la vejiga (cistolitiasis) o cálculos ureterales (ureterolitiasis), dependiendo de dónde aparezcan los cálculos.

Los cálculos renales a menudo causan calambres y dolor de calambres en los pacientes. Porque los cálculos generalmente se forman en el sistema de recuperación renal y migran a través de la pelvis renal hacia el uréter. A menudo quedan atascados allí y el cuerpo intenta moverlos con fuerza muscular. La condición se manifiesta por dolores tipo calambres en el flanco en la región de los riñones, espalda o bajo vientre, así como náuseas, vómitos, fiebre y sangre en la orina. Los siguientes cinco factores de riesgo pueden contribuir a la formación de cálculos renales:

Cálculos renales: una dieta poco saludable como causa; muchos casos se pueden evitar

La combinación de predisposición genética y un estilo de vida poco saludable contribuye a la formación de cálculos renales. Por lo tanto, la mayoría de las enfermedades se pueden evitar. En la mayoría de los casos, los cálculos se desarrollan debido a hábitos alimenticios poco saludables, no beber suficiente agua y trastornos metabólicos.

Las siete mejores dietas que pueden curar enfermedades: cómo perder peso de forma saludable La dieta mediterránea es un concepto de adelgazamiento que los expertos en nutrición catalogan como especialmente saludable. Se basa en productos de cereales, verduras, legumbres, frutas frescas y aceite de oliva, todos alimentos vegetales que contienen mucha fibra, fitoquímicos y ácidos grasos insaturados. Otros estudios también han indicado que una dieta vegetariana mejora varios factores de riesgo para el desarrollo de enfermedad renal crónica (ERC significa enfermedad renal crónica), incluyendo presión arterial alta, toxinas urinarias, inflamación, estrés oxidativo y niveles de fosfato en sangre. , creemos que una dieta saludable protege no solo el corazón y los vasos sanguíneos, sino también los riñones”, cita el artículo médico al Prof. Jan C. Galle de Ludenscheid, portavoz de la Sociedad Alemana de Nefrología. Muchos médicos recomiendan la dieta mediterránea para personas con presión arterial alta leve. Entre otras cosas, esto tiene un efecto hipotensor. La medicación se puede omitir en este caso. © Marcos Castillo / Imago El ayuno intermitente también permite bajar de peso a largo plazo y se considera una dieta saludable. Es una forma de ayuno intermitente. El tipo más común es el ayuno intermitente 16:8: comes durante ocho horas y ayunas durante las 16 horas restantes. Los investigadores chinos llegaron a la conclusión de que muchos de los participantes del estudio con diabetes tipo 2 pudieron reducir la dosis del medicamento o dejar de tomarlo por completo después del régimen de ayuno intermitente de tres meses. Científicos alemanes han descubierto que el ayuno intermitente también reduce el riesgo de ataques cardíacos. © Sandra Roach / Imagen ¿Has oído hablar de la alimentación limpia? Si quieres perder peso de forma saludable, también puedes considerar este concepto de alimentación. Comer limpio significa algo así como “nutrición limpia”. Se basa en alimentos no procesados ​​sin aditivos artificiales. Los productos e ingredientes naturales, de temporada y regionales se preparan al momento. Algunos abogan por la idea de comprar en mercados orgánicos y semanales o usar una caja de verduras móvil que se entrega fácilmente en su hogar. Por otro lado, se evitan en gran medida las comidas preparadas y la comida rápida. © Natalia Deriabina / Imago El azúcar se evita tanto como sea posible en la dieta DASH. La carne roja, la sal y el alcohol también deberían ser la excepción absoluta en el menú. Los expertos estadounidenses en nutrición ya han descubierto que la dieta DASH es ocho veces más saludable. DASH significa Enfoques dietéticos para detener la hipertensión. La dieta DASH en realidad fue desarrollada por profesionales médicos para tratar la presión arterial alta, la obesidad, el colesterol alto y la diabetes. © Kantaruk Agnieszka / Imago La abundancia de grasa en el área abdominal no solo molesta a uno u otro portador: también está asociada con el desarrollo de diversas enfermedades. El problema: la grasa interna del vientre es particularmente metabólicamente activa. Esto significa que forma hormonas que también desencadenan procesos inflamatorios, promueven la presión arterial alta y fomentan la resistencia a la insulina. La “dieta del anillo del vientre” tiene un efecto. Se deben observar siete reglas durante el tratamiento: muévase lo más posible en la vida diaria y haga ejercicio regularmente, coma tanto como quema en calorías por día, coma poca azúcar, proteína adecuada y no permita que los antojos se establezcan. primer lugar. También debe beber la menor cantidad de alcohol posible. © Michael Bellmayer / Imagen La fibra dietética tiene un efecto de prolongación de la vida, según los resultados de un estudio a gran escala. El análisis, realizado por un equipo de investigadores dirigido por Andrew Reynolds, del Departamento de Medicina de la Universidad de Otago en Nueva Zelanda, muestra que el riesgo de muerte se reduce hasta en un 30 % si se consumen unos 29 gramos de fibra al día. Según los investigadores, esta regla dietética protegerá contra las enfermedades cardiovasculares, la diabetes tipo 2 y el cáncer de colon y de mama. La fibra se encuentra en alimentos vegetales como cereales, verduras, legumbres como lentejas, frutas, frutos secos y semillas. © Rezeda Kostyleva / Imago ¿Comes solo cuando tienes hambre? Esta es una buena señal porque demuestra que tienes un buen sentido de lo que tu cuerpo necesita. Según Business Insider, este principio de nutrición intuitivo también puede ayudar a perder peso. El principio es simple: comes cuando tienes hambre y dejas el plato cuando estás lleno, incluso si la mitad del plato principal todavía está en el plato. “Aprendes a sentir desde tu estómago: ¿tengo hambre o no? ¿Cuándo suelo tener hambre? ¿Cuánta hambre tengo y qué necesita mi cuerpo en este momento, algo dulce o salado, tibio o frío?”, dice Fichtel. Uno de los desafíos es distinguir entre el hambre, el apetito y los antojos. Un requisito previo importante: incluso si es un comedor intuitivo, debe asegurarse de llevar una dieta equilibrada y rara vez incluye estimulantes como el alcohol en su menú. © LenorIv / Imago

