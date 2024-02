Cambios para clientes existentes en febrero

Página principal consumidor

Grandes cambios en MagentaTV. La actualización trae muchas mejoras. Sin embargo, no todos los receptores antiguos podrán utilizarse en el futuro.

Bonn – Deutsche Telekom revoluciona su plataforma de televisión en directo Magenta TV y presenta una nueva versión con el nombre MagentaTV 2.0. A diferencia del anterior, este se ejecuta por aplicación. Magenta TV 2.0 ofrece “una amplia gama de contenidos, fáciles de usar y basados ​​en la última tecnología”, explica el director de televisión de Telekom. presione soltar.

Una innovación importante en comparación con la oferta anterior es la introducción de una página de inicio personalizada para los usuarios. Según Telekom, esto tiene como objetivo hacer que la oferta sea más clara y fácil de utilizar. Además, el servicio ahora se gestiona mediante un mando a distancia con control por voz integrado. Sin embargo, hay un cambio para los clientes actuales de Telekom.

Telekom está mejorando su oferta de transmisión en vivo: pero hay un problema para los clientes existentes

Los nuevos clientes pueden acceder a la nueva oferta desde el 15 de febrero. Los clientes existentes probablemente solo podrán utilizar MagentaTV 2.0 a partir del 20 de febrero, según se les informó por correo. Televisión digital. Sin embargo, inicialmente, solo los clientes que no tengan teléfono o conexión a Internet podrían verse afectados. Según el informe, todavía no hay un calendario para el cambio a la conectividad en línea.

Tanto los clientes existentes con conexión a Internet como todos los demás interesados ​​pueden conocer si la nueva oferta MagentaTV 2.0 ya está disponible Pruébelo usted mismo fácilmente en el sitio web del proveedor.. Para hacer esto, simplemente inicie sesión con los datos de su cuenta o ingrese los datos de su dirección. Esto permite a los usuarios, independientemente de si ya tienen una conexión a Internet o si quieren cambiar a Telekom de otro proveedor, saber qué oferta tiene la empresa de telecomunicaciones para ellos.

Cambios en MagentaTV: Algunos receptores no son compatibles con la pantalla

Una posible razón del retraso podría ser el receptor de medios, que actualmente utilizan muchos clientes de MagentaTV para transmitir películas y series. alto netzwelt.de Los receptores de IPTV no serán compatibles con la nueva plataforma. El sitio web de Deutsche Telekom explica que algunos dispositivos ya no son compatibles. Telekom lamenta que las grabaciones, canales y listas de seguimiento no se puedan transferir al cambiar al nuevo MagentaTV, independientemente de los dispositivos utilizados.

Por ejemplo, cualquier persona que use un Fire TV con un sistema operativo anterior a 6.0 o un receptor multimedia satelital 401, 201, 400, 200, 601 y MagentaTV Box no puede usar la nueva pantalla. MagentaTV 2.0 tampoco se puede utilizar con Chromecast de las generaciones 1 a 3. Sin embargo, el nuevo programa se puede reproducir a través de nuevas aplicaciones en dispositivos móviles, como MagentaTV One, Magenta Stick y manzana televisión. Cualquiera que transmita en su computadora también puede usar la demostración.

Estos dispositivos son compatibles con MagentaTV 2.0:

MagentaTV One y MagentaTV Stick

Con la aplicación MagentaTV en su teléfono inteligente o tableta a partir de iOS 15 y Android™ 7.0, Google Chrome, Firefox, Microsoft Edge, Safari y Samsung Internet en web2.magentatv.de

Apple TV de 2015, es decir, Apple TV 4K y Apple TV HD

Televisor inteligente Samsung del 2018

Smart TV con Android™ 7.1, por ejemplo. B. De Sony, Philips, Panasonic, Xiaomi, Chromecast con Google TV 4K y HD

Fire TV Sticks de Fire OS 6

Fuente: Deutsche Telekom

