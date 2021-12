Campaña de vacunación: no funcionará sin veterinarios y farmacéuticos | hessenschau.de

Para romper la cuarta ola, se planean cerca de 2,3 millones de vacunas solo en Hesse para Navidad. Será difícil hacerlo. Puede tener éxito si intervienen veterinarios y farmacéuticos.

En realidad, no depende de los médicos de cabecera, ya que se pueden decir muchos números. En las últimas semanas, los consultorios médicos han aumentado constantemente el número de vacunaciones; ahora están un tercio más vacunados que en las horas pico previas a la vacunación del verano.

Sin embargo, en ese momento, los centros de vacunación estaban completamente desarrollados y ahora podían vacunar con una capacidad significativamente insuficiente. Hay suficiente vacuna, pero la velocidad actual no será suficiente para alcanzar los 30 millones de vacunas planificadas en Alemania para Navidad, a partir del 18 de noviembre. Para Hessen, eso equivale a alrededor de 2,3 millones de vacunas.

El rendimiento de la vacunación debe aumentarse a la mitad

La semana pasada hubo 360 mil vacunas, esta semana se supone que son más de 400 mil, Anunciando al oficial Ministerio de Asuntos Sociales Y ya parece que se alcanzará el nuevo récord de invierno. Pero esto no es suficiente.

De los casi 2,3 millones de vacunas en Hesse en Navidad, todavía faltan alrededor de 1,2 millones; Esto significa que en las dos semanas restantes, deben administrarse 600.000 vacunas por semana: un aumento en la tasa de vacunación actual en casi la mitad; los veterinarios y farmacéuticos deben manejar esto.

Turbo booster se enciende … lentamente

Al comienzo de la semana, Hessen estaba al final de la lista al comparar la proporción de personas reforzadas, solo superada por Sajonia, y el estado ahora se ha puesto al día con esa proporción y la ha aumentado en más de tres puntos porcentuales en solo cinco días.

Otro efecto positivo también se puede ver en las cifras: el número de personas que deciden vacunarse también ha aumentado drásticamente en las últimas semanas, a unas 40.000 personas por semana. En comparación con más de 1 millón de personas no vacunadas, esto es una gota en un océano.

Omicron acecha

Esta semana, un equipo de científicos dirigido por el diseñador, el profesor Dirk Brockmann, calculó cuánto contribuyen actualmente los no vacunados a la cuarta ola, y Conclusión clara en un artículo conciso y fácil de entender. dibujado : Para defenderse del virus, las personas no vacunadas deben reducir sus contactos 2-3 veces más a menudo que las personas vacunadas. Entonces, la segunda generación no es solo un elemento Chikanki.

Sin embargo, el cálculo del modelo no pudo tener en cuenta un factor: también llegamos a la nueva variante del virus, que parece ser más contagiosa que Omicron. Y se está propagando, incluso si actualmente representa una fracción de las nuevas infecciones. después.

