Campeonato de Europa Sub-21 de la UEFA: Alemania pierde tras un revés tardío contra la República Checa – El equipo de la DFB al borde de la eliminación

Antonio Di Salvo acudió al banquillo tras el pitido final y luego el técnico sub-21 consoló a sus atónitos jugadores. En el Campeonato de Europa, la selección alemana no dio la respuesta correcta en el campo tres días después del escándalo de racismo y está a punto de terminar el Campeonato de Europa antes de tiempo. En Batumi, Georgia, el equipo de la DFB perdió 1: 2 (0: 1) ante la República Checa sin el enfermo Yusuf Mukoko, y el apoyo de Rudi Voller en las gradas tampoco ayudó.

“El equipo creía en sí mismo. No se puede negar que dieron el 100 por ciento”, dijo DeSalvo el sábado 1. En la primera mitad, sin embargo, hubo “demasiado poco avance” y los checos “hicieron demasiado con muy poco”.

Se requiere una victoria sobre Inglaterra el miércoles, e Israel debe derrotar a la República Checa en un partido paralelo. “Vamos a jugar duro para ganar”, declaró Di Salvo. Los cambios son posibles. “Los jugadores se recomendaron en el once inicial”.

El mediocampista Vaclav Cijk (33 minutos) y el capitán Martin Vitek (87) anotaron un gol, mientras que Angelo Steeler empató en el ínterin (70). “Lo intentamos todo, la pelota no quería entrar. Es una cosa agridulce. No tenemos suerte. No debería ser así. Es difícil de entender”, dijo Steeler, buscando explicaciones.

Mokoko se pierde en la República Checa

Di Salvo tuvo que prescindir de un Mukoko “muscularmente lesionado”. El joven de 18 años estaba en el equipo, pero no participó en un solo entrenamiento durante el calentamiento. “Hicimos una ecografía y se podía ver algo allí”, dijo Di Salvo antes del partido.

Otro héroe de los tiros penales, Jessek Ngankam, pasó a formar parte del once inicial. Moukoko, del Hertha y el Dortmund, fue víctima de fuertes insultos en la red tras fallar los penaltis en la tanda de penaltis ante Israel (1-1) este jueves.

Ante los ojos del director deportivo de la Federación Alemana, Fuller, que llegó el sábado por la noche, los campeones defensores hicieron un comienzo frenético, mientras que los checos continuaron con su trabajo con fuerza desde el inicio.

Vagnoman falló dos veces

Joscha Vajnoman falla dos veces desde atrás (5’/21′), Vitezslav Jaros ataja un tiro libre de Steeler (14′). Por su parte, Vasil Kossig, que ya estaba impresionado por la victoria por 2-0 sobre Inglaterra, no pudo superar al portero Noah Atupoulou (7º) desde un ángulo cerrado.

Di Salvo recibió el primer golpe en la nuca en su segundo partido de la Eurocopa como entrenador, como lo hizo ante Israel. Sejk usó un contraataque impecable para tomar la delantera, Denis Huseinbasic se permitió superar al poderoso Kusej.

A diferencia del jueves, Alemania se perdió la respuesta inmediata y fue derrotada claramente después de recibir un gol. De Salvo respondió y trajo a tres nuevos jugadores, Eric Martel, Fred Aledo y Nelson Weber, en la segunda mitad.

Al menos Weiper movió las cosas en el medio, pero su primer tiro fue bastante inofensivo (60′). Alemania corrió, y aun así anotó el empate después de un poderoso pase de Henning Matriciani. Pero Vittek marcó tarde con un disparo de la batalla. Shadi (90) y Weber (90+2) desperdiciaron dos grandes ocasiones para empatar ante 5023 espectadores.

