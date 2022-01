Campeonato Four Hills: ¡Dos de cada diez! Ryoyu Kobayashi deja a Markus Eisenbichler en el salto de Año Nuevo

En una conclusión dramática, Ryoyu Kobayashi ganó la competencia de Año Nuevo en Garmisch-Partenkirchen. Los japoneses están sentados muy débilmente contra Marcos. por Eisenbechler. Karl Geiger tiene que aceptar un gran revés.

Con saltos de 143 y 135,5 metros, Ryoyu Kobayashi se llevó a casa la victoria en la tradicional competición de Año Nuevo en el Campeonato Four Hills. Los japoneses anotaron un total de 291,2 puntos en la colina olímpica de Garmisch-Partenkirchen el sábado y vencieron por poco a Marcus Eisenbechler, que anotó 141 y 143,5 metros (291 puntos). El tercer puesto fue para el esloveno Lovro Kos con una distancia de 135,5 y 138 metros (286 puntos).

Kobayashi sentó las bases para su segunda victoria en la segunda competencia del Campeonato Four Hills en la primera ronda. En la primera parte, los japoneses estaban tres puntos por delante de Eisenbechler, que tuvo dificultades para saltar, sobre todo en la primera ronda.

Eisenbechler no usa Telemark

En la última vuelta, el de Siegsdorf mostró la mejor distancia del día, quedando solo medio metro por debajo del récord de la colina, pero lo hizo sin el Telemark. Pero Kobayashi lo salvó por poco y ganó por un estrecho margen de solo 0.2 puntos.

“Tengo un buen presentimiento en la colina. No me atreví a ir a Telemark porque no podía ver una línea allí. Pero estoy completamente satisfecho”, explicó Eisenbechler después.

Karl Geiger dos veces con Windpech

En la batalla por la victoria total, Karl Geiger sufrió un gran revés. En ambas rondas, Oberstdorfer tuvo que dejar a Bakken en condiciones relativamente difíciles y no pasó de la séptima posición con 130 y 127,5 metros.

“Para ser honesto, estoy furioso. No lo obtuve dos veces tan bien, pero podría haberlo hecho mejor”, dijo el violinista visiblemente decepcionado, que ahora está detrás del líder Kobayashi en el sexto lugar en la general, dijo el Hadid más fuerte en la general. batalla de la victoria. Ahora es Eisenbechler quien está en cuarto lugar, 21,1 puntos detrás de Kobayashi.

Además de Eisenbechler y Geiger, Stefan Leahy (décimo), Konstantin Schmid (20), Andreas Willinger (22) y Severin Freund (28) obtuvieron otros cuatro puntos de la Copa del Mundo para DSV Ski Players. Pius Paschke (31), Justin Lisso (43) y Felix Hoffmann (46) fallaron en los duelos eliminatorios y fallaron el salto en la ronda final.

Hörl los mejores austriacos, Polonia decepcionó de nuevo

El mejor austríaco, Jan Hurl, estaba en 134 y 132 metros, detrás del poderoso noruego Marius Lindvik (cuarto) en quinto lugar. Además, el japonés Yukiya Sato (sexto), el noruego Halvor Aigner Granrod (octavo) y el esloveno Timi Zajk (noveno) se situaron entre los diez primeros.

Con Piotr Zyla (11º) y Jakub Wolny (23º), solo dos patinadores polacos llegaron a la final, y el campeón defensor Kamil Stoch (47º) se retiró temprano, como había sucedido inicialmente en Oberstdorf.

Mañana domingo permanece disponible para practicantes de snowboard. El Campeonato Four Hills continuará el lunes en Bergisel en Innsbruck: el entrenamiento formal comienza a las 11:15 am y a la 1:30 pm (todo). vive por skispringen.com) Luego sigue esa calificación.

