Cancelaciones: Tesla descontinuará las versiones con volante a la derecha del Model S y X

Tesla ha detenido los pedidos de los Model S y X en los países con volante a la izquierda. Ya no se fabrican coches con volante a la derecha. Los clientes pueden seleccionar un modelo o vehículo diferente del inventario existente.













casi un tercio de todos los países En todo el mundo, incluidos algunos países populosos como India, Indonesia y Japón, conduzca por la izquierda. El Reino Unido también es uno de ellos. No se sabe si Tesla tiene la intención de producir vehículos con volante a la derecha nuevamente en una fecha posterior.

Tesla guarda silencio sobre las razones. diario británico auto Confirme las liberaciones de la unidad a la derecha. A los clientes cuyos pedidos se cancelaron en el Reino Unido se les ofreció un crédito de 2000 libras esterlinas para el Model 3 o el Model Y.

En 2022, Tesla produjo 71.777 unidades Model S y Model X, pero las ventas solo llegaron a 66.705 unidades. Surge una imagen sombría para el primer trimestre de 2023: casi la mitad de las 19,437 unidades Model S y Model X producidas No entregado a los clientes. No se sabe si no se puede entregar a tiempo por falta de capacidad de transporte o si hay otras razones para ello.